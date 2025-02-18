張家輝讚金馬影后鍾雪瑩夠破格　想同對方演情侶

藝人游學修、鍾雪瑩及吳祉昊今日（18日）出席主演電影《看我今天怎麼說》慈善首映禮，影帝張家輝和《看》片主題曲主唱陳蕾亦有現身撐場。家輝表示早前在意大利出席影展期間巧遇主演電影《填詞L》的鍾雪瑩及導演黃綺琳，便趁機邀請對方出席自己稍後上映的新戲首映，但後來知道對方演的《看》片比自己的新戲更早上映，故特意來支持，他又恭賀對方獲金馬影后，又大讚她的演技並非「循規蹈矩」很破格，並笑言記得對方是唱歌出身，是「被唱歌耽誤的演員」，但自己剛好相反，而且唱功不俗。問到二人會否有機會合作？或為對方度身訂造角色？他坦言很久沒有演民初戲，可跟對方合演情侶，他說：「我自己想度身訂造都未有，大家努力啦，有機會可以一齊合作。」他笑言若對方願意寫歌，可寫新版《相思風雨中》合唱。

談到金馬獎早前公布獎項提名名單，他表示任何人獲獎也值得鼓勵，笑言朋友多，不能公開支持任何獲提名的演員。談到電影市道不景氣，家輝表示這是全球性問題，故不會太擔心，亦覺得Ai並不能取代傳統製作。

至於鍾雪瑩對電影獲今屆金像獎多項提名感高興，問到早前勇奪金馬獎最佳女主角，對金像獎獎項是否信心大增？她說：「有信心嗰日出席，哈哈！」她笑指因頒獎禮時間長，會多帶零食狂吃避免暈低。游學修對能獲金像獎「最佳男主角」提名感到光榮，搞笑指有信心獲得第2名。談到女友Jessica（陳苡臻）被爆跟音樂人Billy Choi（蔡承恩）拖手外遊，游學修表示知道二人今次是為拍MV而飛到外地，亦表示與女友感情OK。