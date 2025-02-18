陳嘉寶同老公食飯狂望隔籬枱小情侶　竟然諗起愛女

藝人陳嘉寶（Anjaylia）2017年與初戀男友黃頌祈結婚，婚後3年抱3，更減少幕前工作留家專心相夫教子。她昨日在社交網分享情人節和老公拍拖撐枱腳的靚相，表示當晚吃情人節晚餐時，鄰桌坐着的是一對只有大約16、17歲的小情侶，男生是外國人，而女生則是本地人，並估計他們都在唸國際學校，她寫道：「他們超可愛！男生一身正式的西裝、拿着一小束花和一個jelly cat 的毛公仔，明顯很重視這個約會。女生也打扮得漂漂亮亮的。兩個人本來對坐，但後來都擠到同一邊的梳化位坐了。餐廳內其他客人都在小酌，他倆則每人點了一杯凍檸檬茶..是讓人看了會會心微笑的一對。」

她表示隨即問老公黃先生家中3位黃小姐要幾歲才可以在情人節外出約會？不過她表示老公沒有直接回答，只說到時候他會買兩副望遠鏡：「他一副、我一副，然後我們要去遠程追蹤⋯換句話說，在餐廳正正經經浪漫的情人節是在倒數了！不知道多少年後我們的情人節便會變成要出勤的特務了⋯來！今朝有酒今朝喝！」她感謝老公這麼多年了還會跟她慶祝一安排晚飯、送花，飯後更帶她去聽音樂小酌，表示要給老公滿分。