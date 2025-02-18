《哪吒2》登全球動畫電影票房冠軍　周星馳蔡思貝扮「哪吒」造勢

內地奇幻喜劇動畫《哪吒之魔童鬧海》揚威全球，今晚以132.06億港元票房打破紀錄，成功登頂成全球動畫電影票房之首，躋身全球影史票房榜第8位。此片22日於香港上映，今晚舉行首映禮，蔡思貝梳了「哪吒髻」支持，就連周星馳都於社交網「變身」打CALL。

由導演餃子執導的內地奇幻喜劇動畫《哪吒之魔童鬧海》上映後票房威盡全球，目前已錄得逾123.20億人民幣（約132.06億港元），壓倒《玩轉腦朋友2》的123.19億人民幣（約132.05億）票房，成為全球動畫電影票房之冠，暫列全球影史票房榜第8位。此片成功進軍海外巿場，今晚於香港舉行的首映禮中，除了多間電影發行老闆楊受成、林建岳及黃百鳴出席支持外，多位藝人任達華、蔡思貝、陳庭欣等都有現身出席。任達華受訪表示哪吒是他的兒時回憶，第一集已將一個地方推到大世界，相當正能量。而思貝專登紮了「哪吒髻」出席，手上又戴了金環手鐲、身上繫上絲帶，她謂：「初頭諗住要返內地睇，估唔到香港咁快上映，好厲害，呢套戲有感動場面，又有打戲、親情、搞笑情節，好難得。」

就連「星爺」周星馳都打CALL，星爺於社交網PO了一張化身哪吒造型的照片，更表示這是入場基本配置，指自己已準備好去看《哪吒2》，相當有誠意，網民都好奇正面如何，更有人留言：「轉過頭嚟會唔會係如花？」