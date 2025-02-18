Celia K.走上神壇當堂主　設狐仙堂助藝人祈福轉運

𡃁模出身的郭玥彤（Celia K.）擔任無綫節目《直播靈接觸》嘉賓，出道時被喻為陳靜（DaDa）師妹的她，現已息影嫁人並已為人母，同時擔任九星舍堂主，供奉狐仙、四面神等讓善信求神作福。

她解釋轉做「神婆」的淵源︰「之前做藝人想多啲工作機會，有同行介紹認識一位泰國師傅，話幫過好多當紅女藝人，可以增加人緣魅力。」當她到泰國拜見師傅後，被指跟狐仙有緣，獲贈一幅狐仙畫像帶回家供奉，未幾真的成為一套電影的女主角，她笑說︰「好多藝人聞風都嚟屋企參拜，最後累集咗都有 60、70 位藝人朋友，無間斷嚟拜神。」

最後 Celia K.老公提議，物色一處地方設壇方便各人參拜，她笑說︰「最後搞咗依家呢個佛堂九星舍拜狐仙，不過捉鬼、解降頭我唔識。」又表示不少人將「狐仙」跟「狐妖」掛勾，其實「仙」、「妖」是截然不同，又透露不少藝人都得過狐仙照應，當然信則有不信則無。

她提到有趟林盛斌（阿 Bob）要到美國登台，但工作簽證遲遲未批出。無計可施下阿Bob 到其佛舍祈福許願，說也奇怪隔日便順利取得簽證。另一例子是藝人孟希璘（波波）長期受到骨痛困擾，經朋友介紹到其的佛舍許願，兩個多月後她入廠探班時認識通靈師傅，師傅指波波是受到前世的冤親債主纏繞，經調解疏導後波波病情大有改善，Celia K.說︰「事後師傅同波波講，發覺有隻小狐狸一直跟住波波，不過就叫佢唔使驚，隻狐狸係幫佢嘅。之後波波上咗嚟佛舍還神。」