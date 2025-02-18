Ellie Nova　天才放蕩尤物

美國四仔界經常有脫星被冠上「才女」外號，但所謂才女都有高下之分，若然要同今日為大家介紹嘅新進脫星Ellie Nova作比較，相信大部分才女都會被比下去！

學歷勁揪

唔少人以為後生女之所以走去拍四仔，多數係讀唔成書冇嘢撈，但喺美國，唔少脫星擁有極高學歷，好似來自加州維克多維爾嘅Ellie Nova，點止係「才女」咁簡單，就算用到「天才」呢個形容詞亦絕不為過。

喺美國出生嘅Ellie Nova，擁有墨西哥同加拿大血統，因父親係加拿大無證移民，12歲嗰年隨同父母返咗加拿大生活。雖然家境一般，但阿妹得到父母用心栽培，加上天資聰敏又好學，16歲已成功入讀大學，18歲獲得英國文學及商業營銷兩個學士學位，19歲再取得碩士學位，兼獲得另外3個學士學位！家陣22歲嘅佢，正攻讀博士學位，試問咁嘅學歷係咪超勁揪先？

異常好性

既然Ellie Nova嘅學歷咁勁，何解要走上脫星之路？原來為咗完成學業，阿妹喺未夠秤嗰陣已經透過做兼職模特兒嚟賺取生活費，成年之後更加去咗夜店做脫衣舞女郎，加上生性放蕩，喺投身脫界之前，已經同超過300個男人發生關係！當佢獲得兩個學士學位後，有感夜店工作搵到嘅錢多極有限，而且本身一直對演出四仔唔抗拒，於是喺2023年時決定進軍脫界，並喺同年10月演出由NVG炮製嘅處女作《NetVideoGirls 2382：Ellie》。

憑住一對天然豪乳，加埋床上表現夠晒放，Ellie Nova成為脫界中備受注目嘅新星，尤其係每次演出例必同對手嚟個人肉對摺式玩法，更加獲得四仔迷激讚。Ellie Nova坦言，未來會演出更多佳作，等四仔迷見識到自己嘅床上魅力。

Profile

出生地：美國加州

身高：175cm

三圍：34DD-25-36

喺AVN頒獎禮上獲得最受歡迎美股提名嘅Ellie Nova，對未來發展充滿期待，仲嘗試喺成人網紅界分一杯羹。由於阿妹嘅自製作品甚有睇頭，深得網民歡心，家陣其X帳號就有超過12萬粉絲！