IVE師妹KiiiKiii突擊公開MV　宣傳手法被指似足NewJeans

韓國人氣女團IVE所屬的Starship事務所早前宣布推出新人女團KiiiKiii，將於下月24日正式出道，先行曲則會於本月24日發行，而SM事務所旗下新人Hearts2Hearts亦將於本月24日出道，Starship前晚（16日）就「先下手為強」，在沒有任何預告之下突擊公開KiiiKiii歌曲《I DO ME》的MV，令粉絲十分驚喜，影片很快便登上影音平台人氣影片排行榜第1位，而截至今午（18日），影片的點擊率已達245萬。

有網民指Starship宣傳KiiiKiii的手法令人聯想2022年出道的人氣女團NewJeans，因NewJeans當年亦是在沒有公開任何資料之下突擊公開歌曲《Attention》的MV，而NewJeans的代表動物是兔子，在KiiiKiii的宣傳照中亦出現兔耳造型的餐巾，KiiiKiii的官方網站上有提供幫公仔換衣服的遊戲，NewJeans初出道時亦曾在官網推出類似的遊戲，網民質疑Starship是有意模仿，亦有網民表示：「TWICE出道時亦有人說像少女時代」、「換衫遊戲很久之前就有了」。