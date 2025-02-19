【是日通勝】

農曆正月廿二

乙巳年 戊寅月 己未日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：凌晨1時至3時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：動土、安葬、祭祀

忌：作灶、裁衣、入宅

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：34、15、28

幸運顏色：白色

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：財運呈現上升之勢，可考慮加大投資金額。

金牛座：瑣事纏身，切忌操之過急，以免弄巧成拙。

雙子座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

巨蟹座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

獅子座：遇上低潮勿氣餒，總有一天會雨過天青的。

處女座：工作效率欠佳，實事求是才可以重回正軌。

天秤座：精神奕奕，行動力強，面對困難毫無懼色。

天蠍座：財運不錯，謹記知足常樂，不可貪得無厭。

人馬座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

山羊座：獲幸運之神眷顧，感情生活可望如魚得水。

水瓶座：工作運不錯，宜趁機全力以赴，做到最好。

雙魚座：思路清晰，處事恰當，遇上難題也不用怕。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）牛 財運差

鼠：身心狀態不太好，做事顯得有點急躁。

牛：是日沖煞，財運稍遜，投資容易失利。

虎：財運不錯，但處理大額投資必須審慎。

兔：對伴侶要多予體諒，常抱怨會傷感情。

龍：心態正面，事業上不乏機會發揮所長。

蛇：多點稱讚，少點批評，伴侶會更愛你！

馬：抵抗力下降，容易生病，要保重身體。

羊：桃花運上升，可嘗試向暗戀對象表白。

猴：心態懶散，無心工作，犯錯機會極大。

雞：斤斤計較沒好處，易跟同事發生爭執。

狗：事業運起伏，做事要打醒十二分精神。

豬：工作運平平，轉工求職不可以太心急。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

蛇年健康運

想要有健康的身體，均衡飲食、規律運動和足夠睡眠是老生常談，踏入蛇年，除了注重養生，也可以配合方位加強健康運。

2025乙巳蛇年的五黃災星飛臨東北，二黑病星則飛臨中宮，兩星五行屬土，火又生土，因此今年東北及中宮一帶，避免放置紅色及黃色的物品，也不宜動土、養魚及擺放水種植物。

東北及中宮也不宜長期坐臥，如剛好是梳化及睡床的位置，最理想做法當然是轉換擺放位置，如居住環境所限，難以改動，也不用過於擔憂，最好避免使用紅色及黃色的床單、被套或梳化墊；如梳化本身是紅色或黃色，建議可使用米色或淺灰色的梳化套把它蓋上，克制病星。在床頭或梳化旁放置銅葫蘆或銅鑼，也有助洩弱病星力量，睡眠會較為安穩，有助增強健康運。

另外，可以使用手機的指南針，在住所內面對大門，如果指南針顯示大門向東北，今年同樣不宜使用紅色或黃色的大門地氈，以免催旺病星，建議擺放淺灰色或米色地氈，並在下面放銅片及6枚個銅錢化解病氣。