劉詩詩惡鬥「千億駙馬」竇驍　新劇首播僅4小時火速登頂

由吳奇隆太太、內地頂流女星劉詩詩及「千億駙馬」竇驍和周星馳御用演員徐嬌主演全新古裝劇《掌心》，首播當天僅4小時便拿下內地播放平台的古裝懸疑劇熱度第一，更一舉登上多個劇集榜的討論度冠軍。

劉詩詩飾演擅長催眠之術，更能入夢窺探人心，可是她在年少時被人利用，催眠多位女性落入奸人之手，使她一直背負罪責而活。後來顧氏家族慘被滅門，顧清為了活下去而改名「葉平安」，隱姓埋名成為江湖遊醫，並暗中追查真相，為復仇做好準備。不少觀眾認為「葉平安」有別於一般內地劇女主設定，她不是單純的受害者，行為有善有惡，而且自帶討論點：「我已經很久沒有看過這種風格的劇集了」、「劉詩詩太勇敢了，這部劇沒有任何原著加持」。

劉詩詩在劇中成殺人嫌疑犯，遭上由竇驍演飾的大理寺丞元少城，兩人由針鋒相對發展成惺惺相惜，劇中詩詩咬了竇驍手臂，關係漸趨緩和，亦因此被網民封為「狗咬狗CP」，對此劉詩詩笑言：「我還看到那個圖片，太好笑了！我已經截圖了，準備把那個表情包傳給他（竇驍），他應該很開心，因為他非常幽默！這兩個角色到了後來都能站在對方的立場去思考，他們在這方面很同頻，所以他們能夠在不衝突的情況下盡量去幫助對方。」