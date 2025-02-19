東方日報C1：陳妍希陳曉宣布離婚：今後各自安好

結婚8年的台灣女星陳妍希與內地男星陳曉昨日正式官宣離婚，兩人同時在網上發文，祝福日後各自安好。他們對兒子「小星星」的成長非常着緊，未來將共同撫養兒子，並發聲明叮囑外間不要無端推測，保護孩子免受傷害。

「雙陳戀」結緣於2014年夏天，兩人合演內地劇集《神鵰俠侶》，分別扮演經典角色楊過與小龍女，此後「過兒」與「姑姑」不時在網上傳情，繼而拍拖。2015年，雙方關係漸見明朗，先後被拍得在上海、北京及天津等地蜜會，當中在北京更被斷正入住同一酒店房，兩人不得不認愛，陳曉更深情寫道：「總有一天，你會跟我姓。」

陳妍希曾在訪問中放閃，指一直抗拒結婚的陳曉甫表白已對她說：「你很像我老婆。」兩人歐遊期間，陳曉在法國塞納河租了一艘船鋪滿玫瑰，用3D打印製作「姑姑」塑像並向她求婚，翌年7月5日，兩人於陳曉生日當天領證，當時陳妍希已懷上「小星星」，可謂三喜臨門！

婚禮「頭紗吻」成經典

兩人的世紀婚禮至今仍為人津津樂道，陳妍希於婚禮上乘小船出場，歸寧宴更以「女神的花園」作主題，當中「頭紗吻」更成為經典一幕！可惜這對金童玉女婚後經不起生活琢磨，關係日漸受蠶食，除有傳陳曉母親對媳婦不太滿意，陳妍希婚後又飛來飛去拍戲，一家3口聚少離多，婚後僅3年已傳出陳曉一氣之下帶兒子返合肥交雙親照顧。

兩人近年不時傳婚變，有指陳曉「離家出走」兼封鎖陳妍希電話，還盛傳他寧願淨身出戶也堅決離婚、陳妍希擲下婚戒等，愈傳愈誇張！然而雙方一直保持緘默，去年底陳妍希喪父，喪禮上陳曉全程不見影，似佐證婚變一事。直至昨午雙方終同時在社交網宣布分開：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」

發聲明保護兒子

官宣離婚後，陳妍希工作室發聲明，指孩子是兩人最重要的，任何無端揣測及傷害孩子的行為皆不可原諒，望各界停止造謠、辱罵和傳播；而其經理人則簡單回應：「終歸是家務事，不希望佔用社會資源，希望媒體朋友也多給一些空間。」不少粉絲留言為陳妍希打氣，稱「沈佳宜（《那些年，我們一起追的女孩》角色名字）一定會遇到幸福」，至於其閨蜜楊丞琳則說：「我始終尊重她處理個人事務的節奏，不管遇到任何轉折，我們都會永遠支持並陪伴着彼此。」

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