「熊貓TV」第二彈超萌來襲　8支鏡頭呈現海洋公園大熊貓可愛日常

【營業資訊】Now TV 免費頻道「熊貓TV」即日起新增6支直播鏡頭，全面覆蓋海洋公園六隻大熊貓的生活日常。繼較早前設置在「香港賽馬會四川奇珍館」的兩個鏡頭，Now TV 成為全港獨家以8個鏡直播海洋公園各熊貓的媒體平台。今次新增的6支鏡頭將緊貼「盈盈」、「樂樂」，以及兩位超「熊」成員「家姐」、「細佬」一家四口的一舉一動。當中包括兩個獨家鏡頭，以特別的拍攝角度，捕捉盈盈、「家姐」和「細佬」的可愛一面。「熊貓TV」亦會在香港指定商埸及酒店免費播放，讓全港巿民亦可免費觀看直播，一同投入熊貓熱潮。

熊貓總動員：獨家鏡頭配合獨家自選影片

市民可利用Now TV機頂盒觀看「熊貓TV 」頻道（200台）直播，8組鏡頭會輪流播放。市民亦可免費註冊 Now ID，在「Now TV」應用程式或網頁的「熊貓TV 」專頁，選擇觀看直播（200台），或自選收看八組鏡頭。「熊貓TV」更會不時推出大熊貓自選影片，讓市民可隨時自選點播。影片選材豐富，包括「家姐細佬草地狂歡」、「盈盈湊B 初體驗」、「樂樂搬新居」及「安安的竹子盛宴」等，當中更加添由海洋公園護理員拍攝的獨家絕密片段，展現公眾未曾見過的大熊貓奇趣一面。

新增功能：操控直播與重播功能，提升觀眾觀賞體驗

「熊貓TV」亦新增操控直播功能，讓市民可根據自己的喜好隨時暫停、倒帶或繼續觀看直播。同時亦新增回看功能，讓市民在重播時可快速倒帶、前進或逐幀播放，以最方便的方式重溫牠們的日常生活片段。

嶄新AR大熊貓互動體驗

擴增實境互動平台AR Lens 手機應用程式亦為大熊貓龍鳳胎「家姐」和「細佬」增添亮點。手機應用程式內的AR 熊貓照相館已換上大熊貓龍鳳胎新造型。市民可透過AR Lens，每星期在香港不同地點與一對可愛的虛擬AR 大熊貓寶寶合照及打卡，創造與牠們獨一無二的歡樂回憶。AR Lens 更會定時發布獨家大熊貓寶寶片段，市民只需開啟應用程式的推送通知，即可隨時緊貼觀看「家姐」和「細佬」的絕密影片！