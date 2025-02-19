康城電影節入圍預測　梁朝偉新作被睇好入圍再爭影帝

國際影壇盛事《第78屆康城電影節》將於今年5月13日至24日舉行，雖然入圍名單於4月才公布，但有美國電影網站已率先預測一下有那些電影有望入圍。其中網站就睇好梁朝偉與匈牙利女導演Ildiko Enyedi合作的非華語電影新作《Silent Friend》（暫譯：《沉默朋友》）入圍今屆《康城》。

網站認為《Silent Friend》有機入圍，不過亦有機會未能趕及於《康城》播放。此外，美國女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）導演處女作《The Chronology Of Water》亦有可能趕不及在《康城》「亮相」。《Silent Friend》背景設定在中世紀德國馬爾堡（Marburg）一個植物園，以3段橫跨超過100年的、與同一棵老樹有關的故事串連，梁朝偉在第3個故事中擔正，他飾演一名來自香港的著名腦神經科學家。若然影片入圍「主競賽單元」，偉仔將有機會再爭「康城影帝」。2000年，他就憑王家衛的《花樣年華》捧走《康城電影節》影帝寶座。

此外，網站亦睇好荷里活影壇巨星湯告魯斯（Tom Cruise）今年暑期力作《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible - The Final Reckoning）入圍，於電影節期間舉行全球首映。3年前「靚佬湯」的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）亦於《康城》舉行全球首映。另外，畢彼特（Brad Pitt）的新作《F1》與DC超級英雄電影《超人》（Superman）亦被睇好有機會於今屆《康城》上「亮相」。其中美國導演史碧奇李（Spike Lee）與丹素華盛頓（Denzel Washington）重拍黑澤明名作《天國與地獄》的新片《Highest 2 Lowest》亦被睇好入圍《康城》。