佳皮雅斯自爆曾是舊拍檔奇雲史柏西性侵的「獵物」　奇雲拍片反擊

奧斯卡金像影帝奇雲史柏西（Kevin Spacey）自2017年因連串性侵男性指控而被荷里活業界全部封殺，令事業玩完。雖然2023年7月他其中一項性侵指控被判冇罪，但接近1年仍然冇工開自爆破產。而曾與他在90年代電影《幕後嫌疑犯》（L.A. Confidential）中合作過的57歲英國男星佳皮雅斯（Guy Pearce）近日接受網台節目訪問時自爆當年亦成為奇雲的「目標」。

早於2018年佳在一訪問中已形容舊拍檔奇雲是「手多多的男人」，而近日他於訪問中提及#MeToo風潮時再提及舊拍檔奇雲史柏西，他表示當時有啲驚奇雲，因為對方是一個「幾進取的男人」。他說：「佢（奇雲）非常有魅力，而且喺佢所做嘅事情上亦非常出色——令人印象深刻。我當時仲年輕，容易受影響，毫無疑問，佢係瞄準我。」而佳向當時陪伴他在洛杉磯拍攝《幕》的女友即現任太太Kate表示過：「只有Simon Baker（另一演員）喺片場嘅日子我先感到安全，因為佢（奇雲）會專注Simon，因為佢靚過我10倍。」

佳指控當年成為奇雲「獵物」之後，奇雲昨日即拍片放上社交網回應：「我哋好多年前共事過。如果我做咗啲令你不滿，你可以搵我。我哋可以去傾下，但你決定同傳媒講，當然，佢哋依家會搵我，因為佢哋想知道我對你所講嘅嘢有何回應。你真係想知道我回應係咩嗎？長大啦。」之後奇雲亦爆佳拍完《幕後嫌疑犯》1年後專程飛抵他拍攝另一電影的片場陪伴他，但沒有向傳媒提及此事。奇雲更提議佳在任何時間地方或在社交網討論此事。最後他叮囑佳：「你需要長大。你唔係受害者。」