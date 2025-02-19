【簡潔生活學】簡潔設計之美

認識一些愛簡約生活的朋友，無論衣食住行，除了以「量少」為重，也以「一物多用」為原則，例如一件外套可以配搭幾個造型，或是煮食工具只需一隻鑊一個煲就足夠。這類朋友，基本上都不用花太多時間和精神去做整理，因此在生活上，可以享受更多的時間和空間。

SOGU的產品當中，有一款非常經典的衣架Formless Hanger，曾經獲得日本著名生活設計雜誌CasaBRUTUS評選為100種最佳日本日常用品之一。這款衣架，組合只有一條矽膠橡筋、一條不銹鋼條及一個鋅扣，只需要調校鋅扣，就能改變形狀方便掛不同衣服，收納上慳位之外，更方便攜帶出外旅遊使用。

另外一款名叫Corner Bar的三角架，同樣簡單地運用了一條矽膠橡筋、一條不銹鋼條及L型環扣，只要扣在房間或客廳角落，便可以用作雨傘架或毛巾架等，只要你想像得到的用途都可以。

簡約的設計其實也可以很「豐富」，款式上也很長青呢！

作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊

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