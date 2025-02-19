【簡潔生活學】簡潔設計之美
2025年02月19日 12:00
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（網上圖片）
認識一些愛簡約生活的朋友，無論衣食住行，除了以「量少」為重，也以「一物多用」為原則，例如一件外套可以配搭幾個造型，或是煮食工具只需一隻鑊一個煲就足夠。這類朋友，基本上都不用花太多時間和精神去做整理，因此在生活上，可以享受更多的時間和空間。
能夠「一物多用」，在於設計上的心思，而日本的設計，在貼心、細緻及美觀性，絕對數一數二。其中由設計公司Y所創立的產品品牌「SOGU」（https://y-dmm.shop/shopbrand/ct19/ ）就是以簡約及實用美觀而廣為人知。最有趣的地方是，創立這個品牌的核心，並非單純為了顧客，而是為了設計師們能夠實現自己的想法（for DESIGNERS , by DESIGNERS），希望做到自己想要的東西，而「SOGU」在日文是有「切掉」的意思，但不代表是為求簡單而捨棄所有細節，而是回歸本質，放在需要之上。
SOGU的產品當中，有一款非常經典的衣架Formless Hanger，曾經獲得日本著名生活設計雜誌CasaBRUTUS評選為100種最佳日本日常用品之一。這款衣架，組合只有一條矽膠橡筋、一條不銹鋼條及一個鋅扣，只需要調校鋅扣，就能改變形狀方便掛不同衣服，收納上慳位之外，更方便攜帶出外旅遊使用。
另外一款名叫Corner Bar的三角架，同樣簡單地運用了一條矽膠橡筋、一條不銹鋼條及L型環扣，只要扣在房間或客廳角落，便可以用作雨傘架或毛巾架等，只要你想像得到的用途都可以。
簡約的設計其實也可以很「豐富」，款式上也很長青呢！
作者為MCM專業收納服務公司創辦人Kitty Wong及其團隊
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