陳妍希8小時後改社交網聲明　與陳曉離婚可分1億身家？

陳妍希和陳曉昨日（18日）共同發聲明，官宣8年婚姻畫上句號。除了內地社交網外，陳妍希同時間也在台灣慣用另一平台PO文公告。但一開始使用簡體字引起討論，陳妍希隔了8小時後低調修改內容。

陳妍希和陳曉昨日下午一時在內地社交網用簡體字發文：「感恩遇見，今後各自安好，未來同為孩子的父母，共同陪伴孩子成長。」並標註彼此的帳號，對外官宣離婚。陳妍希同一時間也在高達175萬粉絲的另一社交平台專頁，發表同樣的離婚聲明。不過因為呈現的也是簡體字，遭部分台灣網友寸：「這裏不是微博欸，可以好好打字嗎」、「這是臉書不是微博，應該不需要用簡體字吧」、「發臉書好歹轉個繁體吧（重點誤）從此天各一方，祝好。」

陳妍希當晚9時34分，悄悄地更改社交網聲明，除了把簡體字翻成繁體字，多餘的空格也有刪減。許多網友紛紛祝福：「你值得更好的，加油」、「回來吧。台灣的大門永遠為你敞開」、「你很好的，沒事，過自己的生活，人生短短，活的開心更重要，獨守空閨才是浪費生命」、「換妳開始走花路了。」

陳妍希昨宣布離婚後，外界開始瘋猜分開的主因，導致傳言滿天飛。對此，陳妍希工作室火速地發3點聲明，包括「一切以官宣文字為準」、「停止一切損害當事人基本權益的行為」、「一切空穴來風的不實傳聞均為謠言。」盼望外界給予陳妍希時間、空間，並多關注作品。

「雙陳」離婚，雖然曾爆陳曉願意淨身出戶，但許多人也認為離婚僵局1年多時間，應該和財產分配有關。根據業界人士爆料，原則上兩人離婚，這8年間的所得應當平均分配，不過陳曉在中國娛樂圈片酬不低，在《那年花開月正圓》時片酬就已經高達3,000萬人民幣（約3,240萬港元）。

婚後陳曉更是劇組常駐，拍攝了《夢華錄》、《雲襄傳》、《冰雨火》等上十部陸劇，加起來多達693集，光是電視劇的片酬收入就高達2.77億人民幣（約3億港元）。

除了戲約不短，陳曉還有代言等其他收入，因此保守估計積蓄至少有2億人民幣（約2.1億港元），如果照平均分配，陳妍希至少會拿早1億人民幣（約1.08億港元）。