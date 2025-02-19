王大陸做逃兵富爸爸心痛發聲　林志穎爆紅入伍獲讚真男人

台灣男星王大陸昨日涉嫌偽造文書逃兵役遭到逮捕，因王大陸已到徵兵最高年齡33歲，屬於「高齡役男」，依規定將只服一年替代役期，並將於3月13日前往成功嶺替代役訓練中心受21天入伍訓。他進入成功嶺入伍時，會發放關於所有役別的相關資訊，可以依照個人專長填寫，再根據資格是否符合進行徵召，按照個人專長及意願進行選填，結訓時會依照結訓成績選填未來服役地點，按程序會經過兩輪篩選。例如許光漢入伍時，就因具有魔術、歌唱等演藝技能，加上結訓成績優良，優先挑選到內政部社會役公益大使團（中興新村）服役。由於目前許光漢尚未退伍，因此未來王大陸是否有機會循許光漢模式，選中公益大使團，兩人同場登台亮相，就讓粉絲拭目以待。

王大陸早在10年前就曾為了逃避當兵讀大學，惹起網民討論有關藝人「逃兵」，亦有人舉林志穎為例，指當年林志穎20歲爆紅之際仍選擇準時當兵，當時還是要當2年兵，獲大讚：「能在最紅時當兵，很佩服」、「比起其他藝人能拖則拖，是真男人啊」。

王大陸疑透過中介集團偽造假病歷，試圖規避服役義務，並為此支付百萬元費用，形象遭受重創，他的家庭背景都立即被起底，據知，王爸爸是知名古董收藏家，身價上億，曾擔任拍賣官與鑑定師40多年，家境相當富裕。他得知兒子逃兵後，對兒子的行為感到相當失望痛心，向友人透露兩人平時很少聯繫，表示：「他都自己先做了。」大感無奈。

王大陸於2015年被爆因為不愛讀書成績差，而被父親送到美國紐約報名軍校，但最後捱不住，之後返台灣被發掘進入演藝圈，當時對外公開學歷僅有莊敬高職畢業，就再沒有繼續升學，卻被爆料他低調進入嘉義稻江科技暨管理學院就讀，先是就讀傳播學系，隔年又重念表演藝術系一年級，當了2年大一生。