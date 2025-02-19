姚焯菲想挑戰演嬌生慣養　邵初自爆有意中人

藝人劉丹、呂慧儀 、林淑敏、姚焯菲（Chantel）、葉蒨文、周嘉洛和邵初等一班《愛·回家之開心速遞》今日（19日）一起出席「春暖花開」活動，呂慧儀特別提到，明天（20日）是劇集播放的第8周年，笑言「8」字好意頭。

劇集的常駐演員劉丹表示劇集踏入第8年，感覺心情非常激動，自己都已數不清拍了多少集，年紀漸長的他表示只要公司還給機會，自己記性又好就會繼續拍。Chantel聞言即大讚他記性好，劉丹亦指家中的子女都有勤過自己退休享清福，但他認為在家中無所事事，不如出來工作見見年輕貌美的女藝人更實際。而新加入劇集的Chantel表示已開工了約1個月，亦因曾拍過劇集《青春本我》，故都習慣拍劇流程。問到她可想挑戰拍正劇？她就表示會想試試演繹乞人憎，有點嬌生慣養的角色。此外，Chantel早前參與內地音樂綜藝節目《聲生不息．大灣區季》中表演獲外界好評，她就表示好開心，有機會上內地節目，自己亦都希望之後可以有更加多機會參演內地節目，與內地粉絲多互動和見面。

提到邵初爸爸於上月頭離世，邵初表示爸爸離開後的第一天依然有繼續開工，但有少少忍唔少住喊，就算有NG，監製和導演都對自己好包容體諒，不過今次始終是第一次失去至親，所以都需要時間去適應。她又言心情還未完全平復：「最初可能會有愧疚同遺憾，但依家已經學識慢慢放低。」又言不希望影響工作，因為投入工作看劇本時可以令好多情緒暫時拋諸腦後，稱除了好朋友莊思明，《愛．回家》一班劇組人員都有關心自己，為自己調動工作安排，亦都有送花牌，非常感激：「因為我始終入咗嚟劇組唔係好耐，但可能大家日復日相處，估唔到大家都咁有心，好多謝。」

另外葉蒨文近日將開拍全新戀愛綜藝節目《女神配對計劃》，她澄清已經單身了好一段時間。提到有網民指她為拍綜藝而與男友分手，對此葉蒨文表示網絡世界的人咩都講，見怪不怪，不會因此影響心情。提到擇偶，葉蒨文就指自己在外形上沒有特別要求，但偏好細眼男性：「因為太大隻眼就好似公仔樣咁，我鍾意啲Man啲。」而性格方面最好有擔當，勇敢及有幽默感。問到她會否擔心要在鏡頭前與對方有錫錫等的親密接觸？她就表示這些不能強迫，亦相信到時拍攝現場有好多工作人員，應該好安全，同時亦會保護自己。問到單身的邵初會否也想拍戀愛綜藝？她即自爆自己有意中人，是圈外人士，大家正處於了解中狀態，不過依然會將事業放第一位。