港九味力新星　泰粵實力店登場

要知最得人歡心的菜系只要看看城中的食店種類即可分曉，好似泰菜及粵菜食店開到成行成市足見很多巴絲打愛吃泰粵菜餚。今日分別介紹兩間新店，一間位於中環的泰國餐廳，另一間則是尖東人氣中菜廳，早前翻新試業，上個星期才正式開業，並推出多款人氣及新菜式。

曼谷唐人街滋味

位於中環荷李活道的泰式餐廳將於3月開業，餐廳以曼谷的唐人街來命名，顧名思義，帶來泰國各地及曼谷唐人街夜市的經典地道美食，並充斥搖滾音樂及活力氛圍。食物方面，有高級牛肉串燒伴酸辣泰式沾醬、從粵式釀蟹鉗取靈感創作的炸蝦餅，以及泰式炸雞、海鮮炒飯、馬沙文咖喱豬頰肉等，甜品亦有驚喜，好似經典的杧果糯米飯及椰汁馬蹄雪葩，甜而不膩。此外，餐廳特別於午市推出套餐，有泰式炒河粉、青咖喱雞配飯、泰式粉絲蝦煲等選擇，包餐湯也不過2百元有找。另，想放工享受泰式Happy Hour或搭配泰菜享用？餐廳有一系列招牌雞尾酒，好似Thai Collins、Kaffir Me、108C等，另有無酒精類飲料好似泰茶、新鮮椰子水等等。

廣東精緻巧手菜

位於尖東酒店的中菜廳早前重開試業，終於在上周正式開業，由中菜行政總廚余照軍師傅領軍，除了原有的招牌美饌外，還糅合經典及創意，最特別是引入坊間少有的銀花香單叢，微甘帶花香餘韻，與粵菜及點心也匹配。多款特色菜餚有全新的客家煎芝麻茶粿、鵝肝火鴨粿、藏紅花筍尖蝦餃、津菜鮑魚果、五糧液桂花蜜叉燒 、即燒糯米乳豬、沙鍋梅菜鴛鴦炒飯等，以及帶點混合風味的黑芝麻貝殼蛋糕及黑芝麻歌劇蛋糕等糕點，濃郁的芝麻香氣令人神往，鬆軟濕潤，相當有驚喜！餐廳更特別推出多個午市（平日/周末）及晚市（平日/周末）餐單，以及甜品及酒單，菜單就集經典招牌菜及創意新菜式於一身，可以一次過嘗盡獨特滋味。