陳瀅全天候豁出去　扮完硬軚再扮癲狗連肌肉都有戲

陳瀅為無綫劇集《痞子無間道》搞笑醜化自己完全豁出去，昨晚（18日）在戲中無論扮演硬晒軚、癲狗亂叫亂咬，張牙舞爪、甚至份傻，皆演繹得淋漓盡致。講到硬軚一幕，陳瀅指由於要保持僵硬表情一段時間，故拍畢後也驚變「肌肉無感」，她說：「場戲原本個劇本寫「符玲」暈咗，之後我哋就好似平時咁，諗點樣可以有趣啲，試咗幾個方案覺得呢個最好笑。但係僵硬的確係有啲難做，嗰晚我都定住咗嗰個樣3、4個鐘，所以係有啲痛同有啲攰，到拍完嗰吓唔係好feel到面上嘅肌肉，但我覺得只要觀眾喜歡，就值得了。」此外，她還在「節目巡禮」中惡搞自己主演的劇集《美麗戰場》變成《美麗墳場》，喜感十足。

至於，扮演「跛腳二夫人」的李芷晴使出「旋風金剛腿」時除盡顯腰力、腹肌力量及平衡力，舞著超大型拐杖相當有氣勢。原來整枝拐杖由實木打造，重量至少4公斤，但她舞起拐杖台型十足，無負13級中國舞功底，笑謂拿著拐杖拍打戲猶如舉鐵。

「斷臂三夫人」黃婧靈（波波）出拳生風兼眼神凌厲，為劇集減磅後的她顏值提升，更因努力做運動曾練出小蠻腰，獲網民讚賞：「嗰時keep住一星期做四、五日運動，食得好清，因為我知本身有啲肉地，著古裝未必夠好睇。」