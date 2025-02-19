蔡嘉欣驚爆全臉有打針：TVB靚女多，唔想比下去！

港姐冠軍蔡嘉欣去年離開無綫，一直積極經營短片頻道，她近日就拍片大談自己的10年醫美史，坦承面部多次都有打針。她說打針後五官上分別不大，最大變化是輪廓上的改變，很滿意現在的面部線條，覺得很流暢。現年30歲的她指，自己25、26歲起膠原急劇流失，面部一度很憔悴、凹陷，在TVB返工時常常被問是否很累，而且之前皮膚狀態也不好，毛孔粗大，經常爆瘡，於是她決定靠療程改變膚質。

蔡嘉欣直言是加入TVB後見到靚女多，才令她更有決心去做醫美，不想被比下去，她更列出至少打過6種針：「以前就唔係話好貪靚，真正開始變得貪靚都係呢五年間嘅事，因為選完港姐入完TVB，入到去間公司見到咁多美女，大家都好努力保養，提升自己嘅競爭力，好多我嘅醫美經驗累積落嚟都係呢五年間，呢五年間大大話話打過好多嘅針，肉毒、透明質酸、少女針，膠原針、美神針、水光針等等，機亦都做過好多，膠原、水光、普通保養或者能量比較大嘅HIFU，或者皮秒、黃金微針、Thermage Ultherapy，呢啲全部都有做過， so far依家進化到呢個模樣，我覺得係差唔多㗎喇，我已經好滿意。」

她說其實面部每次做完都有創傷，需要時間修復，但總是持續地想去做，又公開多張打完針的爛面、紅腫傷口相，有些針更令面部打到如一個個蜜蜂竇，難得蔡嘉欣不介意公開。她說自己第一次接觸醫美是大約10年前在下巴打針，前後打過三次透明質酸，因為她覺得自己天生下巴太短，而且中間有「小屁股啄位」，雖然第一次效果很快消失，但第二、三次效果就很持久，所以已有7、8年沒再打。

而另一款針是瘦面針，她公開以前臉頰較闊的樣子，分別確實頗大，不過這種針每半年要打一次。蔡嘉欣指自己以前臉部尖削，看起來很沒福氣、像尖酸刻薄的模樣，打完膠原針後，臉部線條較有弧度，她透露基本上臉頰、咀嚼肌、太陽穴，就連眼窩都打過針，「成塊面都係膠原針，得額頭冇打過，額頭係比較天然。」不過，她認為不是人人都適合打針，又警告說眼窩位置打針很危險，不是每個醫生都肯做，「呢啲位如果你真係填歪咗少少，落到啲神經，會好容易盲咗。」

對比起打針，她覺得HIFU更重要，讓皮膚緊貼在面骨上，每年做3至5次，臉部才不會下垂或鬆弛。蔡嘉欣表示，大家如果覺得面部凹陷，不宜直接去做填充，而是先做提拉，提升緊緻度，若未能改善問題才再去填充。她坦言現時相當滿意自己容貌，覺得未來反而要多花時間去管理膚質，並建議大家適可而止，不要貪心和上癮：「醫美雖然係正，但我覺得少量多次會比較好嘅，唔好貪心，我寧願嗰個效果係慢慢見到，都唔好一嘢泵到咁大，少量多次然後每隔一段時間去Refill。」