NewJeans下月來港演出　發文爆HYBE事務所企圖妨礙

韓國人氣女團NewJeans去年11月底以ADOR事務所及母公司HYBE違反合約及沒有聽取她們的訴求為由，單方面宣布合約無效，她們與ADOR的訴訟將於下月7日開審。

NewJeans早前宣布以新組合名「NJZ」回歸，將於下月23日在香港舉行的音樂節《ComplexCon香港2025》表演，門票已經售罄，但成員的父母今日（19日）透過社交網爆料指HYBE創辦人兼議長方時赫打電話給美國主辦方，試圖讓NJZ不能參與是次演出，直指HYBE一直以來只視組合為賺錢工具：「如果有很多話想說，請你不要找其他地方，直接打電話給我們吧。」

文中又強調組合會如常參加音樂節：「想着可以脫離可怕的HYBE和ADOR之後，初次以新的模樣站在全世界的粉絲面前，NJZ成員正以喜悅和興奮的心情努力地準備演出，即使有人做出妨礙的行為，《ComplexCon香港2025》的演出亦會如常進行，請粉絲們繼續給予熱烈的關注和支持。」

不過ADOR方面就否認方時赫妨礙組合參與演出，又稱方時赫從未聯繫主辦單位，並再次要求她們通過ADOR進行活動，以及不得使用「NewJeans」以外的名字。