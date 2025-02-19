佘詩曼自爆愛罰抄　打算背默《新聞女王2》劇本

視后佘詩曼今晚出席春茗活動，與另一視后楊茜堯同場合照，現場鎂光燈閃過不停﹗阿佘受訪時透露已陸續收到《新聞女王2》劇本﹕「暫時知道應該26集，我手頭上嘅劇本未齊㗎，要逐集追佢哋俾我，每次追佢哋就話『俾多幾集妳嘞﹗』咁我想快啲收齊劇本做功課嘛。（暫時已經覺得有追看性？）係呀﹗」

阿佘又自爆愛「罰抄」，由《正義女神Themis》開始已經習慣背默劇本﹕「因為啲專業對白唔錯得，所以我咪背默囉。有日我去修甲，美甲師問我做乜搞到手指起繭，我先發現應該係背默時太用力、寫得太多字所致。《新聞女王2》我都會繼續係咁㗎，依家勤力過讀書時代﹗」

下月初阿佘將出發前往米蘭，參與時裝周活動。問到她可會趁機置新裝，她坦言﹕「以前會，仲要唔知有冇用就賣，依家會精選咁去賣嘞，唔可以再揮霍，不過以前賣落嘅西裝套裝，今次可以當私伙出嚟拍《正義女神Themis》。（新聞女王2呢？）今次我出場有啲唔同，所以造型上會有啲特別。（好似話好多新血加盟喎。）其實我同黃宗澤未合作過，只係上一輯嘅彩蛋碰過面啫，所以今次最大嘅火花係佢，但暫時未知有冇感情線。」