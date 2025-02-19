楊茜堯盼與羅子溢演敵人　監製鍾澍佳：咪即係耍花槍，唔好啦！

藝人楊茜堯出席春茗慶功宴透露老公羅子溢有工作在身，於深圳拍劇所以未能一齊出席，透露農曆新年期間，有帶一對孩子到內地探爸爸班，順便周圍玩。提到情人節，楊茜堯指當日剛好在珠海與吳卓羲拍綜藝節目《藝員新訓2025》，而節目亦邀請了老公做嘉賓，所以情人節可以一齊過，笑言老公帶了一大束花給她，但因子溢之後要趕住拍劇，所以沒有一齊食飯。問到今年可會再拍劇？她就指手上有兩個劇本睇緊，其中一個是鍾澍佳的，但未決定好是否會接拍，她又指不排斥與子溢一齊合作，但不想演夫妻，想演敵人，仲話依家已經唔識係鏡頭前談情。

另外，她又指現在孩子長大了，可以兩公婆一齊外出工作，但自己現在為子女的作業大感煩惱：「因為學校要求小朋友每晚睇一本書，但小朋友得5歲，中文比英文難，有好多生字唔識。」

至於鍾澍佳聽聞楊茜堯想與羅子溢演敵對關係，鍾澍佳即驚訝表示：「吓！咁咪即係耍花槍，唔好啦。」又透露劇集《新聞女王2》會於3月中開工，希望可以5、6月前完工，不過電影版就未必可以同時一齊拍，因為時間緊迫，所以先拍好劇集再算。