唐詩詠查男友行蹤被笑「好純真」　麥玲玲踢爆男星扮慶功去滾

麥玲玲近日亮相由唐詩詠及練美娟主持的網台節目《絲打圍爐》，分享馭夫術及愛情觀，期間多次與圈中人拍拖的唐詩詠表示與男藝人拍拖更容易查到對方工作行程，豈料麥玲玲卻大爆男星出軌慣用伎倆，笑指唐詩詠：「果然係咁純真㗎喎！」

麥玲玲坦言揀老公要有安全感，對方最好悶且有生活規律，最忌選生意人，因時間太自由且誘惑多，專業人士如律師則可以用夜晚上堂、有client等理由偷食，練美娟即表示藝人工作時間不穩定又多應酬，同樣不是合適人選，唐詩詠反認為跟藝人拍拖，能掌握其時間表，變相對方難講大話：「如果你話你去慶功，咁你實知㗎嘛，大家做呢行，有冇慶功宴你點會唔知啫？你開工點會唔知？」麥玲玲即指她太天真，更大爆男藝人偷食招數：「通常啲男仔會咁做，我見到好多就係，大家坐低，『到咗，我依家走先喇，唔好話我去咗邊！』緊係咁㗎啦！你估佢真係坐成晚呀？佢話畀你聽佢attend呢個event，可能係1分鐘，大把啦！」

唐詩詠聽到即感到難以置信，又指昔日男友聲稱去慶功後的確沒有影相給她，麥玲玲續指：「仲唔走呀？有得分呀？係嗰啲時間㗎啦，好正常啫，佢係有去呀，但我見佢哋通常到咗之後就走，話跟住有啲事要走先。」而問到是否不要選藝人作拍拖對象，麥玲玲就表示：「起碼都靚仔，如果你淨係享受個靚仔同埋青春，我覺得OK嘅，冇人叫你同佢過人世呀！」但詩詠依然相信有例外，並以馬國明做例子，即再被麥玲玲寸爆：「咪就係講咗幾十年都係得馬明囉！」又指當紅女星找另一半確實比較難：「因為女仔命格入面，如果你有出名呢個星，呢個係傷官星，傷到官星就係你老公，換句話說你只能二揀一。如果你名氣運、事業運同埋攞獎運好兇，就更加難有一個穩定嘅對象。」不過唐詩詠就自言追求愛情，不強求結婚。