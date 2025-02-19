Jirayapa Inchuaoy熱血索模　泰迷人

乜嘢女人最有魅力？有人着重樣貌身材，有人留意衣着打扮，亦有人覺得談吐、氣質同做人態度先係最重要，而今日為大家介紹嘅泰國索模Jirayapa Inchuaoy，唔止有外在美，仲因為性格活潑、為人熱血而得到唔少男士嘅歡心。

夢想成真

模特兒呢行競爭激烈，除咗樣要靚、身材要正，更加要認真做好每一單Job，先會得人鍾意有運行！來自泰國宋卡府合艾嘅Jirayapa Inchuaoy，就有辦你睇！呢位美女自細已夢想成為演藝偶像，所以一直苦練唱歌、跳舞，又經常參加各種比賽，為未來投身娛樂圈鋪路。後來，Jirayapa Inchuaoy決定參加選美比賽，結果憑住亮麗外形同表演才華，頻頻取得佳績，包括喺2023年沙敦小姐選美比賽中奪得季軍。自此之後，阿妹就以得獎佳麗身份殺入模特兒界，而且發展得相當順利，仲同幾位女模特兒組成女團進軍娛樂圈添！

內外兼備

雖然Jirayapa Inchuaoy樣靚偈正又多才多藝，但喺娛樂圈嘅際遇好一般，相反，經常有機會以模特兒身份亮相大型車展同賽車比賽，知名度愈嚟愈高，之後為雜誌拍攝一輯性感寫真，更令佢喺一夜之間紅遍泰國網絡！有見及此，阿妹乘勢發展網紅事業，為多個商品進行網絡代言，吸金力急升！

家陣Jirayapa Inchuaoy已貴為模界同網紅界嘅星級人物，但甚少傳出負面消息，原因係佢嘅個性活潑又熱血，形象討好唔乞人憎，所以交遊廣闊，成日有機會出席朋友婚宴。另外，阿妹一有時間就會參與義工活動，咁有愛心，實在太迷人。

Profile

出生地：泰國

身高：168cm

三圍：34F-24-34

Jirayapa Inchuaoy之所以咁得人鍾意，同做嘢認真好有關。事實上，自從成為咗性感網紅，佢就不斷透過寫真騷哥利，辣度極高，男士們真係要戴定口水肩先好睇佢啲靚相啊！