謝霆鋒啟德騷頂級舞台　斥二千萬搭建

型男謝霆鋒4月在啟德體育園舉行的演唱會昨日開售，3場門票不消半小時火速售罄，粉絲紛紛跪求加場。據知今次單是搭建舞台已耗資逾2,000萬元，向來對製作非常認真的霆鋒，更開出不收歌酬也要演唱會達到頂級水準，以答謝等候多年的歌迷。

相隔25年再於香港舉行個人演唱會的謝霆鋒，早前宣布於啟德主場館舉行兩場《Evolution Nic Live謝霆鋒進化演唱會》，是亞洲首位登上場館開個唱的歌手。消息一出已引起全城撲飛潮，即使其後順應民意加開一場，依然難敵瘋搶情況，早前有「黃牛」門票被炒至17萬一張，認真誇張！連謝霆鋒亦挺身呼籲歌迷冷靜，不要盲目炒飛。但昨日他於4月24、25、26日的3場門票公開發售，結果不到半小時火速售罄，大量網民呻買不到飛，當中有人打了400多次電話亦未能接通，即使開售數分鐘成功登入網站，所有貴飛亦已賣清，亦有網民按下購票時，畫面變成「系統繁忙」，也有長期停留在「很快輪到你了」的畫面。

由於群情洶湧，主辦單位英皇娛樂已立即發文感謝大家熱烈支持，並透露目前大會正積極跟場館研究，看看能否取得檔期開Part 2。雖然歌迷跪求再開，不過因霆鋒演唱會後，台灣天團五月天將緊接開騷，繼後又有周杰倫，故如果霆鋒要再加場，只能夠重新入紙申請，種種原因下相信很難實現，加上今次霆鋒投資在舞台搭建費也屬天價，估計最少耗資2,000萬港元，所花的時間亦相當多。事實上霆鋒一直不開演唱會，據知最考慮因素是場地問題，以紅館為例，拆舞台要重建完全是天文數字，而每次檔期又短，根據霆鋒所提出的要求，根本是配合不到，相反今次啟德開騷，所有配套都做得到，難怪他終可與公司取得共識。

霆鋒知道門票秒殺，即識做地在社交媒體發放影片，多謝大家支持，並高舉4隻手指說：「4月見。」霆鋒向來對製作非常認真，不停強調要舞台製作各方面達到頂級水準，故他曾提出就算不收演出酬勞，亦要做到盡善盡美，他主要顧及歌迷等候他開騷多年，要做到最頂級以答謝他們長年的支持。而霆鋒早年接受訪問時，透露理想中的舞台是打造成太空船，場館內的樓梯均裝上LED燈，令人置身太空船一樣。

五月天接力 澳洲「熱身」

至於緊接霆鋒，傳五月天會延續與港迷的「五月之約」，暫定5月在啟德開3場騷，6月則有台灣天王周杰倫接力。而來港開唱前，五月天將於本月22日在澳洲悉尼舉辦巡唱，更成功邀得周杰倫擔任嘉賓，消息震撼樂迷。日前五月天以流利英語接受媒體訪問，低音結他手瑪莎表示完騷後會返房沖個涼，並喝點酒放鬆心情，身旁的結他手石頭和怪獸即搞笑地「Wow」了一聲，笑指自己像學生般不會喝酒只飲水，令瑪莎尷尬地作狀扮嬲：「好吧，你們是最乖的，我是最壞的吧。」場面搞笑。

8月唱返香港 鄧紫棋歐遊叉電

歌手鄧紫棋（G.E.M）將於8月於啟德體育園啟動巡唱香港站演出，剛完成吉隆坡站演出的她再次刷新紀錄，被形容是「華語女歌手在馬來西亞單場演唱會動員人數最多的一位」，號召力驚人，難怪她於社交平台向歌迷高呼：「你們太厲害啦！而且還超大聲、超熱血！」

其實G.E.M的巡唱演出已維持了好一段時間，早前她偷閒到歐洲旅行，足迹遍及英國、法國巴黎不少名勝，旅途中還不停歎美食。叉滿電再重返「職場」的她心情靚，於社交平台晒出多張旅行照，不少粉絲留言直指羨慕。