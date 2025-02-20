【是日通勝】

農曆正月廿三

乙巳年 戊寅月 庚申日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：求醫、破屋、壞垣

忌：安床、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：30、15、27

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

金牛座：愛情運急跌，處理男女關係切忌拖泥帶水。

雙子座：保持謙遜，可獲同事支持，令工作更順暢。

巨蟹座：盡力工作可贏得好口碑，付出不會白費的。

獅子座：社交運強，多與不同人互動，助啟發思考。

處女座：事業運有明顯升勢，宜抓緊時機追尋夢想。

天秤座：工作表現受肯定，宜繼續努力，不要自滿。

天蠍座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

人馬座：不要因運滯而垂頭喪氣，對自己要有信心。

山羊座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

水瓶座：公事上要跟難纏的人周旋，不容半點鬆懈。

雙魚座：感情現暗湧，有心事不講清楚易產生誤會。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 事業旺

（跌）虎 麻煩多

鼠：競爭對手不是省油的燈，需小心應付。

牛：事業運上升，求職轉工易有滿意結果。

虎：是日沖煞，易惹麻煩，做事切忌高調。

兔：謀事多阻滯，小心被競爭對手比下去。

龍：偏財運不錯，有機會獲一筆意外收入。

蛇：易被騙子乘虛而入，分分鐘人財兩失。

馬：有可能遭到伴侶質疑，需要加強溝通。

羊：講多錯多！宜少說多做，以免惹麻煩。

猴：事業發展有轉機，但要敢於接受挑戰。

雞：工作順利，處理大小問題均游刃有餘。

狗：被棘手問題弄得一頭煙，勿自亂陣腳。

豬：異性緣旺，單身者易遇到不錯的對象。

【暢所欲玄】（先知命局振鴻師傅@上善功德堂）

2025年風水玄學增財運指南

2025年為農曆乙巳蛇年，五行屬「木火相生」，生生不息之火，天干乙木剋五行土，象徵財富易得，可結合風水布局與命格五行，激活財運能量，帶來意想不到效果。

1.流年財位布局

正財位（西南方）：保持整潔明亮，擺放聚寶盆，強化事業正財，避免堆放雜物影響氣場，更可以擺放一個招財貓增添財氣。

偏財位（正南方）：可放置發財樹、招財風車擺件，催動偏財運，避免放水種植物，會導致水剋火（南位），水洩弱金（六白金星），維持金氣流通。

貴人位（中宮）：房屋中央宜放紅色鮮花或紫水晶燈飾，吸引貴人助力，間接帶動財源。

2.五行與家居調整

大門內玄關位擺放金色水晶樹，玄關位保持整齊，鞋放入鞋櫃。客廳梳化靠實牆，象徵有貴人靠山。

廚房爐灶保持清潔，爐頭面不可以堆放雜物，阻塞財運暢通，冰箱不可以有過期食物，穩固家居風水財庫能量。

3.開運日納財納吉

擇吉日「納財」，啟動財庫，避開自己生肖相沖日，當天錢包放8張$100招財，以海鹽開水淨化居家東南位氣場，並且行善布施積累福報。

以下為2至3月納財日：2月14日（不宜肖猴）、2月24日（不宜肖馬）、3月8日（不宜肖馬）、3月10日（不宜肖猴）、3月13日（不宜肖豬）、3月25日（不宜肖豬）、3月27日（不宜肖牛）