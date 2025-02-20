娛圈單打︱望落似足薄倖相　女神終究嫁錯郎

不認不認還須認。傳出離婚超過一年嘅陳妍希及陳曉，日前終於宣告分手。離婚聲明十分簡短，只表示日後各自安好，共同陪伴孩子成長。事實上，近年只見陳妍希獨自湊仔，甚至傳出陳曉為求離婚，寧願淨身出戶，手機號碼改埋，微信拉黑前妻，仔都唔要，非常絕情。

口痕友話，睇佢哋個相，陳妍希圓眼圓面圓鼻，非常重感情，擺明係戀愛腦；陳曉則相反，輪廓分明，嘴唇薄薄，似足一副薄倖相。邂逅初期，陳妍希因為《那些年》名聲極隆，陳曉知名度相對較低，拍攝《神鵰俠侶》戲假情真，令男方知名度攀升，兩人很快便拉埋天窗，同年誕下兒子。

初時甚為甜蜜，不時一家三口放閃，但這種溫馨關係維持不了多久，近幾年都只見陳妍希做獨腳戲。她曾在節目中透露，婚前陳曉會花盡心思為她炮製驚喜，婚後卻變了另一個樣，甚麼也懶得做；而她自己則較願意為丈夫犧牲，為了配合老公事業發展，不惜暫停工作打理家務，做老公嘅最強後盾。婚後誰更願意付出，一清二楚。

其後有網民翻舊帳，指陳曉喺老婆產子後，竟然於月子中心煲煙，當時仲要老婆經理人出面道歉。一個男人有咁嘅行為，究竟有幾愛老婆，不問可知。口痕友話佢係薄倖郎，似乎並無冤枉。

勉強冇幸福。一直有傳只係陳妍希唔捨得放手，否則這段婚姻早就畫下句點，家陣終於諗通，外界都寄以祝福。希望呢位永遠嘅沈佳宜，最終會搵到一個對佢癡心一片嘅柯景騰。好啦，全世界嘅好事之徒，如今都等緊下一對官宣離婚嘅夫妻，係唔係吳奇隆、劉詩詩？