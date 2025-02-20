楊紫熱播劇續集改名「催生」　被爆戀肖戰再閃「分」

現年32歲的內地花旦楊紫，近年憑演技及人氣擊倒長踞「收視女王」寶座多年的楊冪，繼古裝劇《長相思》爆紅後，再憑夥拍內地男神李現合演的另一古裝作品《國色芳華》，令事業達致頂峰，被譽為新一代「劇后」。

雖然《國》劇早已大結局，但話題度仍然高企，在內地影視平台創下熱搜榜NO.1達473次佳績，連帶出版方、投資平台的股票均告狂飆，促進地方經濟發展，可謂一劇惠及八方。據知內地現有8間廠商有意蹭劇集熱度，正傾談合作推出相關周邊商品，包括護膚禮盒、服飾等密謀商機，連業內人士亦指「劇終熱度未散」此情況實屬罕見。亦因有利可圖，《國》劇第二季原本定於明年底推出，但傳劇組急急變陣，推前於今年暑期面世，望能提高合作銀碼。

不過因內地廣電局設續集需要相隔1年才可播出的規定，為了《國》能順利「早產」，由原班人馬演出的第二季現改名為《錦繡芳華》。近日《錦》的劇照、預告片及路透片撒遍全網，其中令粉絲百看不厭是劇中的「CP天花板」楊紫及李現充滿浪漫氛圍的花絮相，二人戴上面具把臂同遊夜市，還隔住面具互相餵食，更有劇透流出指楊紫懷孕，李現假死踏血回歸，令劇迷相當期待續集盡快推出。

另外，楊紫昨日於社交網分享到西班牙拍攝廣告的花絮相，分別穿上牛仔套裝、黑色透視短裙及粉紅色毛衣，夠時尚又青春，而鏡頭外，見她興奮四出觀光，甚享受寓工作於旅遊的時光。近期事業當旺的的她，人紅自然招是非，有內地傳媒爆料，指兩大男女頂流譜姊弟戀，兩人曾共演一偶像劇，男方大熱男主劇出道，而女方是童星出身兼早前推出古裝劇：「只不過兩人並沒有談（戀情）多久，因他們覺得做朋友更合適，所以現在也就是偶爾聯繫。」不少網民猜所指是的正是楊紫及肖戰。