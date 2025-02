藝人陳凱琳(Grace)大仔Rafa在2月14日出世,故情人節除了要和老公鄭嘉穎慶祝,亦要為「前世情人」慶祝6歲生日,雙重意義。本來要到外地工作的她事前推掉工作邀請,一心陪大囝Staycation過生日,但因擺烏龍令活動擱置。

不過,最令Grace冧爆的是囝囝除了沒有扭計,更相當識諗,認真大個仔,她在社交網說:「估唔到囝囝好識得諗,仲同我講遲啲先去啦。最終嗰晚我哋仲一齊喺屋企嗌咗隻乳豬,第二日仲同兩個表哥游水BBQ,揸車返屋企嘅時候,佢同我講『this is the best birthday ever!』,其實佢3歲嘅時候已經每年咁樣同我哋講,Oh dear Fafa~ Mommy promises to make it up to you! But for now, Happiest 6th Birthday little guy。」

轉型做KOL的Grace工作相當忙碌,另一邊箱則分享為護膚產品拍攝廣告花絮,一身白色服飾的她以露肩裝示人,相當省鏡。