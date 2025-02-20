菊梓喬為錢乜都制　與「死敵」吳若希同台演拼盤騷

歌手菊梓喬（Hana）日前被爆其社交網單方面取消追蹤緋聞男友保錡，以為兩人就此情已逝，但事實卻峰迴路轉，原來她只跟保錡「分手一日咁多」，皆因有網友發現她已重新追蹤保錡，似乎兩人的「小風波」已過，緋聞情侶又重拾舊歡。

有指保錡雖然其貌不揚，但入行以來身邊不乏美女，之前曾跟沙律拍拖，溝Hana期間又傳搭上「體育女神」黃捷穎，異性緣旺盛跟其愛表現出「廿四孝男友」作風有關，尤其和Hana「拍拖」期間更表現出超強的腳骨力，常陪跑步外，為冧女更不惜由香港追到佛山。有網民在社交網分享1月中時，在Hana的佛山演唱會上，影到戴住黑鏡的保錡坐在觀眾低調睇騷，且用手機為離台「九丈遠」的緋聞女友影相，以身體力行支持女友。

Hana對於和保錡「又離又合」疑雲一直不表態，只一味全力搵銀，據知她將於3月參演假佛山市高明區舉行的拼盤騷，同場有連詩雅及鄭融外，最令人食花生是，傳不和多年的「死敵」吳若希亦是嘉賓之人，但有口痕友指為賺錢，世仇也可當好友：「邊個會同錢作對？」至於保錡自公開為跟陳百祥合照而道歉後，刻意變得更低調，但原來他日前偕隊友肥仔飲衛詩雅的喜酒，只是他行蹤神秘才未被現場的傳媒發覺。