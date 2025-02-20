網民實測抗糖護膚　1個月內收毛孔兼減重

網民實測抗糖護膚 1個月內擊退毛孔兼減重

女生們都渴望擁有無瑕白皙的肌膚，除了靠護膚品之外，日常的飲食管理也是一個影響肌膚狀態的重要因素。有沒有發現攝取過多精緻糖，肌膚就愈容易出現暗沉和老化？因此，近年興起「抗糖護膚法」，有台灣女生實測1個月後，發現膚況明顯變好，體重更下跌5公斤！

精緻糖會破壞肌膚的膠原蛋白和彈性蛋白的結構，使肌膚變得粗糙暗沉，更會加速老化！有1名台灣女生就因為工作壓力大，加上晚晚熬夜追劇，導致臉上毛孔粗大，膚色暗沉，於是實測「抗糖護膚法」1個月，並分為飲食、保養和睡眠3大重點。首先飲食方面需要戒掉攝取精緻糖，例如含糖飲品、麵包、甜品和零食等，同時減少攝取飯麵等碳水化合物。因此早餐改為茶葉蛋和無糖豆漿或咖啡，水果則挑選含糖量較低的番石榴和莓果等。堅持到第2周已經明顯感到肌膚變得平滑透亮。

第3周時更將每天的Latte，改為美式咖啡或無糖茶，嘴饞時可挑選低糖零食，吃起來較沒有負擔或罪惡感。繼續遵守以上飲食方式到第4周時，由於大幅減少精緻澱粉的攝取量，除了眼見皮膚愈來愈好之外，體重更下跌5公斤！不過該名女生提醒，完全戒掉糖分或容易影響情緒，因此並不適合長期進行，也可從水果等原型食物中小量攝取天然糖分，甚至可偶爾吃些甜品獎勵自己。

至於保養方面，由於該女生屬於油性肌膚，因此會選擇較為輕薄的防曬乳，盡量不上底妝。卸妝產品則建議成分溫和的卸妝水，配合其他潔膚水作二次清潔。最後一個護膚要點為睡眠，該女生表示自己以往是凌晨2、3點才睡，因此會提早至晚上12點半前睡覺。若實在難以入眠，可播放助眠音樂，慢慢調整生理時鐘。經過一個月後，臉上的毛孔、粉刺、法令紋等問題都大有改善，證明抗糖護膚的成效！