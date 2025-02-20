任賢齊失手拎第一張電單車罰單　被笑全國都知佢違規

台灣天王任賢齊將於5月喺南京開個唱，點知尋日（19日）佢莓y山竟喺社群透露，日前於南京揸電單車宣傳演唱會時，竟遭到當地警察開罰單，第一次喺內地被開罰單的他則幽默表示「在南京有很多第一次」，消息曝光立刻引起粉絲討論。

任賢齊上傳影片，只見任賢齊身穿黑白色戰衣，戴上全罩式頭盔，揸住電單車於南京街上奔馳，型仔又架勢，又有網友晒出佢路邊停車被黑衣工作人員圍住嘅相。點知任賢齊下一秒就指由於機車係問朋友借，加上唔太清楚當地交通規則，因此不慎闖入限制騎行區域，結果被街邊攝影機影低，冇耐就收到違規罰單。

隨後任賢齊大方晒出罰單，不諱言自己被開罰單一事：「扣分繳罰款，下次我要搞清楚一些交通法則，這有些路線我真的搞不太清楚，所以我們犯錯要虛心接受。」同時佢亦補充表示：「第一首大火大紅的歌《心太軟》，當年在南京爆開，讓大家認識我，人生第一次收內地罰單也在南京！哈哈，南京，咱們真的有很多個第一次」仲笑住向粉絲喊話：「我回家啦，不用再路上找我偶遇，我們演唱會再見！」

影片曝光後，「#任賢齊南京開摩托違規被開罰單」關鍵字立刻衝上熱搜，並引嚟許多網友笑爆肚留言「網上依家全部都是你被交警抓到的照片啦」、「罰單要帶回家，下次小心點哦」、「這個故事告訴我們：開罰單沒在心太軟的」。