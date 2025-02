退任「占士邦」的英國男星丹尼爾格力(Daniel Craig)被爆辭演由同志片《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)意大利導演Luca Guadagnino執導的DC超級英雄片《洛克中士》(Sgt. Rock),頂替人選有機會是憑電視劇《大熊餐廳》(The Bear)人氣急升的美國男星Jeremy Allen White。

丹尼爾與Luca於2024年同志片《Queer》首度合作,其中丹尼爾飾演沉迷青年男子的同性戀者,不過電影票房與口碑都麻麻,據稱是丹尼爾打退堂鼓的原因之一,新片拍攝亦跟他與英國女星妻子麗歌慧絲(Rachel Weisz)的行程不配合。

DC漫畫角色「洛克中士」是個二戰軍官,槍法神準,臨危不亂,過往曾有計劃先後由阿諾舒華辛力加(Arnold Schwarzenegger)與布斯韋利士(Bruce Willis)飾演,但未有成事。