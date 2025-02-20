iPhone 16e明天預售　先達店長：「炒唔起！」

Apple突發推出新手機，而且並非傳聞中的iPhone SE4，而是平價版「iPhone 16e」。新機採用航天工業級鋁金屬製成，機面是堅固的陶瓷晶體護面，同時機身達到IP68標準，防濺、耐水兼防塵。正面看它似足iPhone 13，同用上6.1吋Super Retina XDR OLED屏幕，機頂並非動態島而是用回劉海式設計，內置原深感測鏡頭支援Face ID。左側設有動作按鈕，輕按一下即可快速開啟相機、電筒、響鈴、靜音、翻譯等不同功能。介面則跟隨全家族統一用USB-C，並對應7.5W的Qi無線充電，不過就唔對應MagSafe。

內置4,800萬像素單鏡頭，整合2倍長焦距，支援人像模式、夜間模式及杜比視界4K錄影。處理晶片是最新的A18，性能足夠打3A遊戲大作，且為Apple Intelligence而設，用到相片清除、ChatGPT等AI功能。另外它是首部iPhone使用自家設計的C1數據機系統，5G上網更穩定更慳電，最正是可同時使用兩張eSIM，這功能連iPhone 16 Pro都無！啞面外觀備有黑、白兩個顏色，將於明天（2月21日）晚上9時起接受訂購，2月28日下星期五起發售，提供128GB、256GB及512GB，售價約五千元起跳，比內地版稍貴，先達三禾電氣負責人Simon表示：「新機比iPhone 16平一截，但用A18及免費用到AI，算係出得有誠意，性價比高！不過內地版仲平過港版，就唔好諗住有得炒了！」

同場加映：防爆中階

HONOR中階機X9c Smart最大賣點是防爆抗摔，獲得瑞士SGS全機五星綜合可靠度認證，配備品牌首創的超彈抗摔技術2.0，無論從兩2米高處跌落，或經過3,000次鋼絲絨摩擦，機身仍保持光澤無損；加上360度防水，適合全天候使用。搭載1.08億像素AI相機及500萬像素廣角鏡頭，提供3倍無損變焦、AI夜景拍攝及AI鷹眼抓拍模式，AI圖片功能更能移除相片中的多餘物件。其他規格包括6.78吋2,412x1,080解像度TFT LCD屏幕、MediaTek Dimensity 7025-Ultra八核心處理器及35W快充5,800mAh電池。