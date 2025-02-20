女兒嫌阿媽太長命? 照顧者苦戰10年曾想放棄　幸及時安裝一線通平安鐘走出困局

【特約報道】一線通®守護組合 7x24 室內外支援長者與照顧者

在瞬息萬變的社會中，照顧者的角色愈加重要。「一線通平安鐘™」不僅是長者的守護者，還是照顧者最強的後盾。目前，「一線通®守護組合」及「一線通智守護®」App正推出全年最抵優惠活動，而鄺媽媽與女兒的故事正好體現了這些科技產品如何雙管齊下，7x24為照顧者及長者提供全面支援和智能關顧。

幸及時安裝一線通平安鐘 守護不止於救命

今年78歲的鄺媽媽，10年前因跌倒中風入院，至今右腳行走不便，需由女兒長期照顧。在漫長的照顧路途中，雙方曾經面臨磨合期。「點解要咁長命，10年嚟我想放棄了！」想起當日女兒一句無心之言，鄺媽媽心中仍感到一陣刺痛：「我知道個女壓力太大，先會咁講，我曾經都懷疑：長命係咪錯？」，當刻鄺媽媽只能獨自消化情緒來自我安慰。

面對龐大的壓力，幸好女兒決定透過安裝「一線通平安鐘™」及「一線通智守護®」App幫助照顧患病的媽媽。鄺媽媽在室內急需支援時，她可直接按下「一線通平安鐘™」紅色求助掣緊急支援，無需輾轉找女兒叫救護車；而每當需要諮詢、情緒支援或慰問關懷時，專業團隊都會7x24小時提供熱心解答，因不必經常勞煩女兒，心中亦感舒泰不少。

鄺媽媽特別欣賞「位置追蹤搜尋」功能，讓女兒隨時知道她的室外位置，互相增添了一份安心，免去因未接電話而產生的焦慮。此外，「一線通智守護®」App還提供預約門診和服藥提示功能，智能關顧讓照顧路途變得更簡單。鄺媽媽表示：「啊女話有左呢啲輔助，感覺多咗幾個人睇住啊媽，輕鬆咗！」

一線通平安鐘™ 成照顧者最強後盾

長者安居協會自創辦以來，服務人次已累計超過1300萬，提供24小時緊急支援服務，致力透過科技的應用，提升長者的晚年生活質素外，更是照顧者的最好後援。

一線通®守護組合｜最高低至免1年月費

現凡於2025年1月1日至2025年2月28日期間，全新客戶登記三年「一線通平安鐘™」加「一線通智守護®」APP（基礎版）組合，即可免一年月費；全新客戶登記18個月「一線通智守護®」APP，更可免6個月月費，立即登記！

長者安居協會｜一線通®守護組合

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