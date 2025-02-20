大S下葬時間突延後　具俊曄不捨愛妻就此化塵土

台灣女星大S（徐熙媛）於本月3日赴日旅遊，因流感併發肺炎病逝，終年48歲。有傳她今日樹葬，但據知她下葬時間不會這麼快，應該會往後延，背後原因和具俊曄愛妻舉動有關。

大S外傳本周甚至今日下葬，據知，具俊曄捨不得愛妻就這麼化為塵土，希望能為大S找一個實體地方，讓他和S家人想念她時，有一個地方可以去探望和祭拜她，目前他和S家人正在討論中，因此大S下葬時間應該會往後延。

S家尊重大S生前重視的環保觀念，具俊曄也知道台灣環保葬的形式，他不是覺得不好，只是身為一個韓國人，他不捨大S就這麼回歸自然，希望大S能有一個專屬她自己的地方，做為他和S家日後可以祭拜的去處，也盼望能大S能有一個地方讓他永遠追思她，但不管如何，S家都希望大S下葬時不要被外界打擾。

有指大S前夫汪小菲還有逾億債務未償還，還丟下一屁股債回北京，但如今友人證實，他今日就會抵達台灣。而對於汪小菲是否真如傳聞般要進行爭產，前妹婿許雅鈞也做出回應。

汪小菲友人證實他今天飛抵台灣，但有傳聞他此行來台目的，似乎是要進行爭產。對此，小S老公許雅鈞接受台媒訪問，僅低調回應：「謝謝關心！」並附上雙手合十符號，似乎不願多談。至於大S樹葬具體時間，許雅鈞則表示：「家屬希望不要受到打擾，謝謝！」