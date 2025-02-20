冼靖峰做gym收身　遊長沙情迷臭豆腐

「聲夢」冼靖峰（Archie）早前登上《聲生不息．大灣區季》，與內地歌手李昊合唱《假如讓你吻下去》搏得全場掌聲雷動，成功踏上開拓內地市場的第一步，而當晚一身紫色西裝造型的他，被網民發現與成毅及肖戰等「撞衫」，卻被形容為「穿得最帥的一位」，這種評語令Archie既驚且喜：「多謝大家嘅欣賞，但千祈唔好比較，各花入各眼、各有各好睇啫。」

談到由「大肥仔」變成如今的帥氣型男，Archie透露就衣着方面不時會討教身邊人：「會問吓形象指導，甚至粉絲嘅意見都會考慮。入行呢兩、三年我用過唔同嘅方法去修身，依家連Gym都做埋，終於喺身形上見到少少成績，即使唔同衫都算Carry得到，起碼唔會失禮街坊，證明努力係會有回報嘅。」

而近日他於社交平台上載因錄影《聲》節目，趁機於長沙街頭品嘗美食的照片，只見他完全放下偶包兼「吃貨上身」，拿着小吃食得津津有味。其中一張相Archie更站於一間臭豆腐店門外，配上「Best臭豆腐，I had in my life！」等字樣，不經意揭露原來他是臭豆腐粉絲。Archie表示：「呢間真係我食過最好食嘅一間臭豆腐，但為我嚟講太辣嘞，搞到我要即刻衝去旁邊嘅飲品店買嘢飲戒辣，後來完成所有演出，喺慶功宴上我都不停食臭豆腐，都仲係覺得好好味。」