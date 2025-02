冼靖峰做gym收身　遊長沙情迷臭豆腐

「聲夢」冼靖峰(Archie)早前登上《聲生不息.大灣區季》,與內地歌手李昊合唱《假如讓你吻下去》搏得全場掌聲雷動,成功踏上開拓內地市場的第一步,而當晚一身紫色西裝造型的他,被網民發現與成毅及肖戰等「撞衫」,卻被形容為「穿得最帥的一位」,這種評語令Archie既驚且喜:「多謝大家嘅欣賞,但千祈唔好比較,各花入各眼、各有各好睇啫。」

談到由「大肥仔」變成如今的帥氣型男,Archie透露就衣着方面不時會討教身邊人:「會問吓形象指導,甚至粉絲嘅意見都會考慮。入行呢兩、三年我用過唔同嘅方法去修身,依家連Gym都做埋,終於喺身形上見到少少成績,即使唔同衫都算Carry得到,起碼唔會失禮街坊,證明努力係會有回報嘅。」

而近日他於社交平台上載因錄影《聲》節目,趁機於長沙街頭品嘗美食的照片,只見他完全放下偶包兼「吃貨上身」,拿着小吃食得津津有味。其中一張相Archie更站於一間臭豆腐店門外,配上「Best臭豆腐,I had in my life!」等字樣,不經意揭露原來他是臭豆腐粉絲。Archie表示:「呢間真係我食過最好食嘅一間臭豆腐,但為我嚟講太辣嘞,搞到我要即刻衝去旁邊嘅飲品店買嘢飲戒辣,後來完成所有演出,喺慶功宴上我都不停食臭豆腐,都仲係覺得好好味。」