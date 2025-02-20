小S告假《小姐不熙娣》後劇組首錄影　製作人點出回歸時間點

小S年節全家赴日出遊，意外痛失胞姊大S，陷入無比悲痛。小S告假《小姐不熙娣》半年，由吳姍儒代班救火。今日（20日）節目舉行記者會，製作人B2接受媒體訪問，透露小S第一時間有跟他討論：「她還蠻擔心我們節目的狀態。」B2希望小S可以安心處理好私人事務，在回歸到大眾面前，表示吳姍儒就是代班首選，也是唯一的人選。

B2談小S到回歸時間：「我們先以半年為出發，當然我們希望她越快恢復愈好，期待她回來。」被問到不回歸節目的機率？B2坦言不猜測也不擔心：「如果她這麼愛這個節目，我們就等她回來，是她叫我們等她回來，因為成為一個藝人，對於做內容、傳遞有趣的，還是有一定的狀態。」雖然在節目上時常嬉笑怒罵，但私底下時常會討論節目內容，與枱面上是反差的狀態。

B2認證小S是一個非常負責任的人，在面對大S離世的噩耗，第一時間就問說：「節目要怎麼辦？」讓B2受寵若驚。對於吳姍儒代班，B2說不同的人就會有不同的內容：「節目本來就是歡樂、荒唐為出發，現在就多一個人加入我們荒唐的人生。」小S也透過B2謝謝吳姍儒的義氣相挺。