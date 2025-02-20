阿雅首露面追憶大S忍唔住爆喊　賈永婕晒舊照：我眼裏最美的她

台灣女星大S（徐熙媛）本月2日在東京猝逝，大S老公具俊曄、大S妹妹小S（徐熙娣）、S媽、好友、阿雅、范曉萱、賈永婕夫婦、陳建州、范瑋琪（范范）等人先後齊集，已為向大S告別追思及在頭七當日辦弔唁等。當中小S由出事當日開始已緊急停工，多日未有公開露面嘅阿雅，終於喺尋日（19日）現身直播節目，係佢於大S過世後首次公開露面，更一提起大S就眼泛淚光，數度哽咽語塞，教人傷感。

阿雅於直播中提起大S時泫然欲泣，一旁周迅立即遞上紙巾畀佢，阿雅哽咽表示：「過年的時候我失去了一位好朋友，我覺得所有的朋友跟我一樣，都非常的震驚，也希望真的是一個玩笑」經過大S嘅事情，令佢深刻體會每次同所愛嘅人相聚都係一種福氣，所以要好好珍惜：「每一次相聚都是福氣，因為你真的不知道，這一次會不會就是最後一次。」雖然佢眼泛淚光，但亦故作開朗硬擠出笑容：「熙媛也不喜歡我們哭哭啼啼的」，佢只係想話畀大家知要善待彼此緣分，珍惜每次相聚：「大家一起健健康康的。」

另一好友賈永婕尋日亦晒出過去同大S嘅合照，透露係阿仔翻出舊照，開心同佢講：「這是我跟大S阿姨耶！大S阿姨好漂亮喔，比你漂亮多了！」讓賈永婕無奈表示：「ok fine我認了！只是為甚麼當時還沒生小孩的大S，比較像你親媽...我像旁邊幫傭的啦！」並備註「這是我眼裏最美的大S」。