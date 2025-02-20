惹味之選　鍋物烤肉添香濃

不同種類的日本菜系，各有優點，近日有多間壽喜燒店開幕，又有美味的火鍋和涮涮鍋放題和惹味的燒肉登場，部分更混入其他國家的元素，為客人帶來各式美味，也適合和朋友齊齊開餐。

高質貴族の牛

日本和牛有不同種類，每個產地的出名也各有分味。尖沙咀高級壽司店和九州的牧場合作，選用悉心飼養的貴族の牛，推出的「無限追加 A5貴族の牛奢華盛宴菜單」，為客人提供壽喜燒或涮涮鍋的牛肉。牛肉呈精美油花，帶濃郁肉味，客人先品嘗日式磯煮鮑魚、時令日本生蠔和是日豐州直送刺身等6款前菜，便可選擇用壽喜燒或涮涮鍋的方式，盡情品嘗和牛西冷或肉眼，鍋物更包括日本野菜、稻庭鳥冬和日本雞蛋。客人亦可選A4鹿兒島和牛盛宴菜單，價格較親民，同樣美味。

一人享用

對於精打細算的你，性價比高的餐廳最適合不過。銅鑼灣新開的一人鍋涮涮鍋及壽喜燒專門店，以北海道十勝產黑毛和牛及北海道米豚作主打，湯膽以利尻昆布、日高昆布和北海道秋鮭魚製作的柴魚片熬煮，分別製成北海道海膽高湯、牡蠣高湯、傳統湯咖喱、特選擇3.6牛乳湯和北海道昆布柴魚湯，輕涮和牛或米豚享用，油香肉嫩又鮮味。套餐還有拉麵、七星米飯和蔬菜拼盤等，一人享用最方便。

關西風味

主打關西風味的壽喜燒專門店於尖沙咀開設新分店，除提供限定牛板腱壽喜燒套餐，讓客人品嘗稀有部位外，新張期間，會有送40克赤身和牛切片或日本啤酒，新設的北海道十勝產A4和牛切片，外賣有85折，堂食後加購享7折。

日泰火鍋

無論甚麼風味的火鍋，香港人都大愛。剛於觀塘開設分店的日泰火鍋放題會有新火鍋套餐，A餐前菜有好鮮嫩灸烤魚煲、激濃郁麻辣醬雞煲或創泰檸開胃手抓雞撈起，湯底有8款選擇，包括關東煮壽喜燒鍋、青檸椰奶雞湯鍋、日式番茄濃湯鍋、藥膳豬骨白湯鍋或冬蔭功鍋等，再加上自助區的泰日料理，選擇豐富。分店新增泰式午市煲仔飯，如招牌泰金雞、泰式海南雞、日式月見牛肉或日式咖喱和牛等，套餐附送生果及飲品。

韓日混搭

日本菜和韓國菜都是本地人氣菜系，日式燒肉放題餐廳推出全新的韓日祭，豚五花以兩地調味醬醃製，韓式厚切豬五花有辛辣、味噌和青葱鹽味，日式薄切豚五花就有日本抹茶鹽、梅鹽和柚子鹽選擇。其他日韓美食會有煙肉炸薯波、御好燒、枝豆春卷、人參雞湯和泡菜餃子等，加添日韓元素。