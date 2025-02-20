靈敢侶情：用乳酪代替雞蛋做麵包的原因

本星期的《靈感煮意》，我用了乳酪代替雞蛋去做麵包，得出結果是：用雞蛋做的麵包比較香、皮脆；乳酪做的膨脹度高、鬆軟。今篇我來解釋一下背後的原因，但為方便理解，我不會用上任何科學名稱。

乳酪中的酸性，可令麩質鬆弛，因而麵包會鬆軟。同時，乳酪所含的成分，可將麵糰中的糖發酵成氣泡令麵包更具彈性，而成分所提供額外營養，亦可加强整體發酵進度。還有一點就是，乳酪可改變麵糰的酸鹼度。令麵包放到第三四天仍能保鮮。

至於雞蛋，裏頭的高蛋白質可提高焦糖化現象（即是梅納反應），於是可做出麵包的脆面，而天然的鹹味便成為麵包的調味料，就如煲湯後加少許鹽吊出整體味道一樣，將麵包原有的味道提升至更深的層次，讓人吃入口時感受到香氣。

麵包有分Lean Bread（直譯是瘦麵包）和Rich Bread（豐富麵包），瘦麵包只有麵粉、水、酵母、鹽，通常是歐包；豐富麵包會加入糖、蛋、奶等等的材料。所以，在豐富麵包中，雞蛋的角色非常重要，奈何，有2%的小朋友天生對雞蛋過敏，這個時候，乳酪便是一個十分好的替代品。

所以我真的很愛做研發工作，每每聽到有小朋友不能吃這個那一個就會心痛，現在自己能出點力去做些事真的太好了，希望各位家長都試試，「做咗記得影張相畀我睇呀！」

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

Facebook：周靈山

Instagram︰周靈山