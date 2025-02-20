姚焯菲體形遭負評感不開心　陌生人1句話重拾自信

聲夢小花姚焯菲（Chantel）的身形不時成為焦點，去年尾有女網民在社交網晒出跟Chantel在新西蘭偶遇的合照，身穿粉紅上衣晒肩的Chantel遭其他網民指發福不少，甚至認為女網民比她更似明星，所謂邊度跌底邊度起番身，今日（20日）Chantel在社交網晒出同一張相片，她稱綜藝《聲生不息．大灣區季》播出她與容祖兒等合唱的歌曲《女神》後，突然想起這張照片，她寫出當日見到相關評論時，原本很不開心：「呢張相喺新西蘭影嘅，然後果位fans post咗上網。轉個頭第二日一起身，我收到好多負面訊息、見到香港嘅articles都喺到講緊呢張相。我記得果朝仲要係放完假第一日返學，所以加埋呢啲新聞，心情特別差。」

幸好後來一位陌生人令她走出壞心情：「但係我好快諗返起影呢張相嘅同一日，着住同一件衫、素顏，我去咗間餐廳。有一位陌生人媽媽突然走過嚟同我講咗聲"you are so beautiful"。我個心暖咗一暖，但係冇諗過呢句說話對第二日嘅自己會有幾重要。」她稱這件事令她學懂一個道理：「重要嘅原因係我學識咗，同一日同一個樣可以有人話你靚，有人話你醜，呢啲評語已經唔需要在乎。反而唔好被呢啲評語動搖自己嘅自我價值先係最重要。同埋唔好忘記呢個世界好多人唔欣賞你，但係總有一個會。一個已經夠。」