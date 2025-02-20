衛詩雅行婚禮體力透支　冧爆獲老公寫詩

藝人衛詩雅、談善言、王丹妮及吳冰今日（20日）出席活動。剛新婚的衛詩雅表現興奮，但笑言婚禮令她體力透支：「因為第2日仲要去還婚紗禮服，好攰又腳痛，好似拍咗3日打戲咁，呢兩日仲要Send相畀親戚朋友。」談到老公愛的宣言被她的老闆楊受成大讚完美，但笑指懷疑是利用人工智能編寫 ，她即力挺老公說：「一定唔係，佢追我嗰陣經常寫詩畀我，不過初初係用英文，後來知我睇唔明先改用中文，哈哈！佢中英文都好好。」至於老公婚宴上表示是給她的內在美吸引，而並非被她美貌及身材，她笑言：「佢一定呃人，佢鍾意我身材，咁難得平到咁。」提到結婚當日在教堂前嘟嘴作狀要吻關智斌（Kenny）影合照，事後在網上引起熱議，她笑問為何不選擇更靚的照片，但表示Kenny事後亦有將其他靚相傳給她。

談善言與衛詩雅分別憑電影《虎毒不》及《破•地獄》獲提名今屆金像獎「最佳女主角」，二人均大方表示睇好對方可獲獎。談善言早前在「香港電影評論學會」先下一城，勇奪「最佳女主角」，問到對金像獎獎項信心是否大增？她坦言兩個獎項評審及機制也不同，因此並不覺得會有着數。

王丹妮表示早前難得有假期，可以到澳洲跟在當地修讀脊醫課程的老公羅孝勇歡度情人節，老公除了帶她到處遊玩及吃大餐，更送上12枝巨形玫瑰花，笑指每枝也差不多有她半個頭大，收到時也嚇一跳。她笑言有重拾拍拖的感覺，因為長期異地戀，感覺久別勝新婚，透露老公尚有年多才畢業。提到她的老闆古天樂主演的《九龍城寨之圍城》於今屆金像獎獲得14項提名，她覺得團隊能獲提名很開心，又認為今屆競爭相當激烈，自己作為行內人十分期待。