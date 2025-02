已故美國天王米高積遜(Michael Jackson、MJ)離世逾15年,仍然未有離開樂迷的心,新澤西州一間拍賣行早前獲得3張收錄未公開與未修改歌曲的卡式錄音帶,歌曲包括與監製Bryan Loren合作的《7 Digits》、《All The Truth You Need》與《Don't Believe It》等,準備以底價8萬5千美元(約66萬3千港元),估計最後以20萬美元(156萬港元)成交。拍賣行總裁Dylan Kosinski回應傳媒表示:「樂迷想聽新歌,所以啲錄音帶引起咁多興趣,希望可以賣畀一個想聽呢啲歌嘅收藏家。」

MJ遺產基金卻入稟阻止拍賣,指那些卡式帶只是從母帶翻錄,買家不會從拍賣獲得歌曲版權,如果公開播放將觸犯版權法。