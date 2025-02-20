人氣烘焙聯乘作　百年老字號速食

工作是為三餐、為生活打拚，放工後自然要對自己好啲，食好啲來犒賞自己，除了豐富盛饌，揀選優質上乘滋味來享用亦是自我慰勞之舉，有人氣烘焙品牌首次引入優質的手工牛油炮製出每日新鮮的糕點，滋味一絕，亦有百年老字號推出即食湯羹糯米飯，想在家隨時犒賞自己So Easy！

首次引入作聯乘

本地人氣烘焙品牌不時會與不同類型品牌玩聯乘，為了慶祝成立5周年，特別引入在日本大熱的法國手工牛油，並推出首個聯乘系列，於銅鑼灣一間百貨內開設期間限定店每日新鮮供應。全新系列包括焦化牛油瑪德蓮、費南雪、好吃的檸檬蛋糕、浮沙系列、布列塔尼酥餅、Travel Cake系列和Butter Cheesecake共7款。當地的焦化牛油瑪德蓮是質感輕盈與牛油香特濃的小蛋糕，用上焦化牛油製作，味道濃厚，且能凸顯手工牛油的優點。而Travel Cake系列可說是磅蛋糕的變奏，在牛油蛋糕內注入軟心夾層，好似經典的特濃黑朱古力海鹽味及人氣雙重開心果味，口感豐富又美味。而Butter Cheesecake則將手工牛油混入北海道四葉芝士之中，並直接在罐子內低溫烤焗，質感滑溜，既可當一般芝士蛋糕接食用，亦可當作成抹醬塗於多士或鬆餅、餅乾上享用；更可以放入冰箱雪凍，吃來有如雪糕般的口感。此外，品牌更特別為聯乘作創作全新的禮盒，以法國標誌性的紅白藍三色作繪圖主調，配合品牌祖母的活潑圖案融合手工牛油品牌而成，洋溢滿滿法式氛圍。

隨時暖胃養顏滋味

城中百年老店可以說買少見少，其中位於中環、主打蛇饌的米芝蓮推介餐廳更是不少人的飯堂。餐廳除了蛇羹外，還有不少蛇饌及小菜湯品等，最近品牌第四代傳人Gigi Ng為了讓巴絲打隨時隨地都享用到品牌招牌滋味，於是推出了全新的包裝禮盒，好似即煮即食祖傳蛇羹、養顏杏汁豬肺湯、鴛鴦腸生炒糯米飯、金牌切肉臘腸和金牌切肉臘腸。當中的即煮即食祖傳蛇羹可以說是必試之選，秉承餐廳祖傳太史蛇羹秘訣，以人手將蛇去骨挑筋、撕成肉絲，加入木耳、冬菇、花膠、雞絲、薑絲等烹調成濃稠湯羹，並以速凍技術保留蛇肉鮮嫩多汁的質感；還可以在多間連鎖超市選購得到，隨時在家享用暖胃窩心滋味饌話咁易。此外，品牌的湯水亦備受中上環一帶上班族喜愛，Gigi於是揀選了人氣的滋潤養顏的豬肺湯作為速食之選。以燉湯的方式烹調後保留鮮香與營養，最重要是湯味清澈鮮甜，只需翻熱即可享受滋補潤肺，化痰止咳的家常滋味。