衛詩雅向楊受成博士伉儷敬茶　新郎哥獲讚後生又靚仔

藝人衛詩雅（Michelle）與老公周祉安醫生婚禮周日圓滿舉行，一對新人向Michelle的伯樂英皇老闆楊受成博士伉儷敬茶，場面感動。楊受成上台致詞時妙語如珠，盡展風趣幽默一面，他取笑周醫生的致詞應是從AI得來的，因為除了太過肉麻，也太過難想出來：「但係有一句好真，Michelle有驚世美貌係最真，唔係賣花讚花香，Michelle係好出眾嘅女仔，好聰明、人好好，心地好、對朋友、對同事好坦誠，所以毎個同事都鍾意佢，攞酒容易、請客難，行家都好熱烈出席，周醫生你真係執到。」在旁的周醫生狂點頭認同。

楊受成繼說：「不過，Michelle都冇蝕底，周醫生又後生又靚仔，又係專業人士，大把女仔想識佢，真係郎才女貌，好配襯，祝白頭偕老，永結同心。」Michelle則在婚禮台上特別多謝老闆十多年前歡迎她加入英皇大家庭，令她有第二個家的感覺。

此外，Michelle當晚還邀請了多位事業上的戰友到場，見證她的大日子，與她連續合作三部電影的陳茂賢導演在台上大爆她蝦碌一面：「我同Michelle第一次合作係《不日成婚》，現實中嘅衛詩雅好大頭蝦嘅，記得有一次我病，『衛大夫』畀咗啲藥我食，食咗兩個禮拜都唔好，有一日我忍唔住不如你試吓問吓周醫生吖，然後周醫生就同我講話『錯㗎喎啲藥，仲要係冇一隻啱。』所以周醫生係幾咁重要！」