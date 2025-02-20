孖振永拍韓版《那些年》　多賢@TWICE認有覺得心動

台灣人氣電影《那些年，我們一起追的女孩》去年在韓國翻拍，由韓國人氣女團TWICE成員多賢及男團B1A4出身的男星振永擔任主角，電影將於明日（21日）在當地上映，兩位主角昨晚（19日）出席傳媒試映會，與韓國記者見面。

振永坦言最初收到邀請時感到有壓力，又表示是原作的粉絲，但在決定拍韓版之後故意沒有再翻看：「我努力回想小時候的想法和感情是怎樣，用當時的感覺去演。」多賢亦很久之前看過台版，是她其中一部最喜歡的電影，她看完劇本後亦故意不翻看原作：「我想努力表現屬於我自己的色彩。」

談到出道9年來首次挑戰演戲的感受，多賢表示：「這是我的出道作品，我覺得既期待又緊張，很期待大家的反應。」她又指很久之前已有演員夢，但不知道能怎樣開始，對去年終於有機會演戲覺得感恩。

問到一起拍攝時可有感到心動？振永說：「我一直感到很心動，我也有跟多賢講過，『多賢啊，從某一刻開始我眼中的你就是善雅（多賢戲中角色名）』，從那時候開始我就有了心動的感情。」多賢亦指戲中所有場面都很令她心動，最難忘的是她和振永一起在學校走廊受罰的場面：「善雅的小世界因為鎮宇（振永戲中角色名）而變大，有了屬於我們的回憶，拍攝時我覺得好心動。」