張敬軒以男神相稱　周興哲大讚靚仔回禮

藝人張敬軒（軒公）和台灣「情歌小天王」周興哲（Eric）今日在港現身時裝活動，2人惺惺相惜，軒公讚對方是男神，Eric回軒公靚仔，互冚高帽，又表示希望將來有合作機會。

軒公早前放假休息了兩星期，返廣州替父母搬行李來港，沒有去很多地方，笑說怕睡生保床，所以主要留港休息及吃喝，增磅4至5kg，追回之前澳門演唱會掉了的磅數。新年期間有不少利是進帳，講笑40幾歲還厚顏無恥去逗利是，早前被批今年有機會脫單，他笑言：「好細個入行經理人就叫我事業為重，所以會繼續逗利是，一日唔結婚一日都收利是。（只係拍拖唔結婚？）唔好咁長遠，我單身都派利是，今年就派咗6位數。早前他在社交平台透露其私家咪受損感到肉赤，事後感到不好意思，覺得唔應該放上網公開，因為咪並非當日受損，但以前也不會借私家咪給朋友。

軒公表示早前帶父母往買衫，感到有點唏噓，因為好耐冇同父母行街Shopping相處，他爆料指媽媽飛甩爸爸與舅母去日本滑雪，其實是踩雪；爸爸就跟新工人姐姐相處好開心，如多了一個「女朋友」 ，指姐姐經常推着爸爸的烈火戰車「輪椅」周圍去及拍照。近日忙於新Office裝修外，又為新網上音樂節目作準備。

周興哲與老婆原育有一女，新年前再添一子，湊成「好」字。他表示在新年期間有兩個小孩更加熱鬧，讚兒子十分可愛，暫時兩個剛剛好，未有考慮再生。大女出世時，他借歌曲《不喜歡沒有你的地方》抒發父女情，稍後也想為幼子寫歌，問他可考慮寫兒歌？他笑說：「可以試吓！」。曾經來港開騷的她，表示今年有在港開騷計劃，也有意在啟德主場館開騷，表示知道很難訂場，會努力爭取。另外，睇到王大陸因涉嫌造假以圖逃兵役一事，周興哲拒絕回應，因為與對方不熟。

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