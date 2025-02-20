姚焯菲中銀香港開設戶口　自主理財銘記父親教誨

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）最近與爸爸姚輝文首度父女檔登場，率先體驗中銀香港「理財TrendyToo」 及「FamilyMAX」品牌將舉辦的《大熊貓寶寶見面會》專屬活動，跟港產大熊貓雙胞胎「家姐」與「細佬」近距離接觸，並體驗《大熊貓窩窩頭工作室》，學習製作大熊貓最愛吃的「窩窩頭」。由細到大也喜歡大熊貓的Chantel首次看到大熊貓BB，激讚超級可愛，更為一班「小菲象」在4月準備「菲」常體驗的專屬場次，讓粉絲跟她與『家姐』、「細佬』一齊見面。

首次與爸爸一起工作的Chantel覺得很好玩，但看到爸爸化妝時感覺有點奇怪，因平時也是爸爸看着她化妝，幕前經驗豐富的她更親自傳授上鏡秘訣給，教爸爸走位、如何遷就鏡頭角度。首次任幕前的姚爸爸表現淡定：「拍攝當日是情人節，恍如跟Chantel來了一個『大熊貓約會』，十分Sweet！亦體驗到要坐定化妝原來很累，覺得囡囡做幕前不輕易。」

身為4間國際投資公司的首席財務宮的姚輝文，分享教育子女的理財之道，一直秉持應使則使的大原則，並從小灌輸儲蓄觀念。早前在中銀香港開設了第一個銀行戶口，並透過BoC Pay+申請了第一張信用卡的她開始學習自主理財，並銘記父親教誨，即使有想要的東西，也要用時間驗證是否真喜歡。答應父母不會胡亂花錢購物的她，更將新年99%利是錢儲起來，並計劃捐5位數字利是錢保育大熊貓，回饋社會。