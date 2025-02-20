Tyson Yoshi婚後半山築「生仔屋」愛巢：最好生1仔1女

歌手Tyson Yoshi的自家服裝品牌聯乘其他品牌今日(20日)於金鐘一商場舉辦快閃店，Tyson Yoshi指店裏大部分衣服都是他設計，表示現在已經少買衫：「做衫就唔識，主要都係指指點點。」講到他即將與未婚妻Christy到歐州結婚，此前亦到沖繩參與好友婁峻碩的婚禮取經，表示原本想請約100人當中包括員工一起到歐州參與自己婚禮，但去完婁峻碩的婚宴後，發現搞一場婚禮太辛苦，因為要幫手招呼親朋戚友，所以決定要出糧畀一班員工，預計花費會好大。

另外，寵妻的Tyson Yoshi因為Christy所揸的日本車開始出現好多毛病，所以最近又送了一輛車給她：「起碼依家新車大咗，如果有一架車撞上去都冇咁傷，冇咗老婆咪好大鑊。」再提到早前情人節被未婚妻投訴不會下廚，對此Tyson表示自己一向都不煮飯，又指當日亦準備了花，又笑言想趁自己仲單身，買多一部車：「物色吓有冇兒時Dream Car。」他又指婚後會與Christy在半山築愛巢，笑言是「生仔屋」，問到打算生幾個？他回答：「最好一仔一女(同Christy傾好咗？)係，不過佢話我成個大細路，反問我準備好未，我覺得我已經準備好。」